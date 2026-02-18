WWE NXT Esencial | Ethan Page retuvo el Campeonato Norteamericano NXT y Myles Borne va por él

Anoche en WWE NXT, vimos cómo Ethan Page logró retener con éxito el Campeonato Norteamericano NXT, al enfrentarse al poderoso Shiloh Hill en el evento central del show.

► Así fue la victoria de Ethan Page en NXT y el ataque de Myles Borne

La campana sonó y, tras la toma de réferi, Hill rápidamente castigó a Page con un Atomic Drop, pero Page luego corrió y atacó a Hill con un lariat.

Hill le respondió con un Superman Punch y luego, atacó la espina dorsal de Page y lo llevó a enredarse en las sogas.

Page luego se salió del ring, tomó su campeonato, pero Hill se lo quitó y lo puso de nuevo en el podio.

En este, Page arrojó a Hill contra la barricada; este reaccionó con un lazo al cuello y The Vanity Project aparecieron en ringside. Hill atacó a Page con un lazo al cuello volador.

Más adelante, Page atacó con un powerslam a Hill, y le ordenó a Brad Baylor, Ricky Smokes y el Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, el quitarle la protección al suelo de concreto de ringside.

Estos movieron las colchonetas y Page lo atacó con un Ego’s Edge, solo que Hill cayó sorprendentemente de pie y luego atacó a Page.

Luego, Page castigó a Hill con un codebreaker y poco después, Hill tuvo que atacar a los muchachos de The Vanity Project que querían golpearlo.

Toda esta distracción le permitió a Page atacar a Hill con un Wisted Grin contra el concreto sin colchonetas de protección en ringside, luego de que Hill atacara a Drake arrojándolo contra la mesa de comentaristas, y Page le repitió el Twisted Grin en el ring para ganar la lucha.

Tras la lucha, Page y The Vanity Project molieron a pisotones a Hill, hasta que Myles Borne apareció y limpió la casa.

Hill le pasó una silla a Borne, este amenazó con pisotearle a Page el tobillo si no aceptaba darle una lucha titular por el Campeonato Norteamericano NXT la próxima semana. Page aceptó, pero aun así, Borne le pisoteó el tobillo y celebró en alto con el campeonato para que así terminara la función.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

