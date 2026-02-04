WWE NXT: Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey

por
WWE NXT Charlie Dempsey Elio LeFleur 2

Esta noche en WWE NXT se llevó a cabo una lucha del torneo que busca determinar al próximo gran retador al Campeonato WWE Speed que tiene en su poder Jasper Troy.

► Momentos clave

WWE NXT Charlie Dempsey Elio LeFleur
WWE NXT Charlie Dempsey Elio LeFleur

La lucha empezó con ambos castigándose con planchas cruzadas; el francés tomó ventaja y dominó a Dempsey, quien luego logró una rodada a espaldas. LeFleur voló desde las sogas, pero Dempsey lo sorprendió con un T-Bone Súplex y luego, le dio varios pisotones al cuerpo.

Más adelante, Dempsey interceptó a LeFleur y le hizo un tremendo súplex alemán, pero LeFleur evitó la cuenta de tres y luego, con una rodada a espaldas, se llevó la lucha, faltando tan solo 8 segundos para acabar el límite de tiempo.

► ¿Y ahora qué?

Pues ya veremos, dado que Elio LeFleur está asombrando a los fans por su estilo de luchar tan único.

LA LUCHA SIGUE...
