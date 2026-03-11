WWE NXT: Eli Knight y Sean Legacy ganan triple amenaza

Esta noche en la primera lucha de NXT presentada por WWE, vimos una gran y buena triple amenaza… ¡Que resultó con doble ganador! Algo pocas veces visto. Sean Legacy y Eli Knight lograron vencer al Campeón WWE Speed, Eli Knight, en una lucha normal, sin formato WWE Speed y sin el título en juego.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Troy atacó con chokeslam a Sean, y luego, arrojó de espaldas a Eli Knight sobre Sean… Troy los siguió dominando, se los subió a los hombros y les hizo doble zambullida samoana… Troy atacó a Eli y la cuenta llegó a dos porque Sean la rompió…

Troy falló un lazo al cuello y Eli atacó a Troy con patadas voladoras… Sean atacó a Troy con un Asai DDT y luego, le conectó una tremenda plancha con giro de 450 grados… Eli Knight atacó a Troy Jasper con tremendo moonsault y ambos lo cubrieron al tiempo, así que ambos ganaron por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, tanto Eli Knight como «Super» Sean Legacy celebraron esta rara victoria y se alzaron las manos como ganadores. Seguramente, ambos competirán para ver quién vuelve a retar a Jasper Troy por el Campeonato WWE Speed.