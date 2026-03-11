WWE NXT: Eli Knight y Sean Legacy ganan triple amenaza

por

Esta noche en la primera lucha de NXT presentada por WWE, vimos una gran y buena triple amenaza… ¡Que resultó con doble ganador! Algo pocas veces visto. Sean Legacy y Eli Knight lograron vencer al Campeón WWE Speed, Eli Knight, en una lucha normal, sin formato WWE Speed y sin el título en juego.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó cuando Troy atacó con chokeslam a Sean, y luego, arrojó de espaldas a Eli Knight sobre Sean… Troy los siguió dominando, se los subió a los hombros y les hizo doble zambullida samoana… Troy atacó a Eli y la cuenta llegó a dos porque Sean la rompió…

Troy falló un lazo al cuello y Eli atacó a Troy con patadas voladoras… Sean atacó a Troy con un Asai DDT y luego, le conectó una tremenda plancha con giro de 450 grados… Eli Knight atacó a Troy Jasper con tremendo moonsault y ambos lo cubrieron al tiempo, así que ambos ganaron por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, tanto Eli Knight como «Super» Sean Legacy celebraron esta rara victoria y se alzaron las manos como ganadores. Seguramente, ambos competirán para ver quién vuelve a retar a Jasper Troy por el Campeonato WWE Speed.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos