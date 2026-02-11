WWE NXT: Eli Knight venció a Josh Briggs y va a la final con Elio LeFleur

Esta noche en WWE NXT, vimos cómo Eli Knight logró vencer a Josh Briggs en una lucha con límite de tiempo de 3 minutos para determinar quién avanzaba a la final del torneo para definir al próximo retador por el Campeonato WWE Speed.

► Momentos clave

Josh Briggs vs Eli Knight en WWE NXT 10 de febrero 2026

Knight desde el principio voló con una plancha cruzada sobre Briggs, a quien manejó con sus vuelos aéreos y hasta le hizo un moonsault.

Briggs buscó un chokeslam, pero Knight con gran agilidad escapó y luego, Knight le dio un rodillazo volador a su rival. Eli Knight acabó a Josh Briggs con un moonsault y le hizo la cuenta de tres para ganar el combate.

► ¿Y ahora qué?

Eli Knight careó con Elio LeFleur, el francés que está causando sensación en WWE, El Águila Blanca, y ambos lucharán la próxima semana para definir al rival de Jasper Troy…

Jasper Troy apareció y atacó a ambos a traición. Luego, le hizo un chokeslam a Eli Knight para ponerlo sobre Elio LeFleur.

WWE NXT 10 febrero 2026 005
LA LUCHA SIGUE...
