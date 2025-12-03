WWE NXT: Chase U aprende una lección dolorosa ante la fuerza bruta de OTM

La lucha que enfrentó a Chase U (Uriah Connors y Kale Dixon) con OTM (Lucien Price y Bronco Nima) demostró que el exceso de confianza puede ser peligroso. A pesar de un inicio prometedor, Chase U cayó derrotado ante la fuerza de OTM.

► Momentos clave

Desde el inicio, Chase U demostró su estrategia, trabajando juntos para sacar a los miembros de OTM del ring y controlar el ritmo del combate. Uriah Connors mostró agilidad para esquivar ataques, mientras que Kale Dixon aportó momentos de ofensiva rápida, incluyendo un doble rodillazo que parecía cambiar el rumbo de la batalla. La comunicación del equipo les permitió mantenerse a flote e incluso conectar movimientos coordinados, como una DDT sobre Bronco Nima.

Sin embargo, llegó el exceso de confianza mencionado líneas arriba. Después de una buena racha ofensiva, los miembros de Chase U celebraron antes de tiempo, un lujo que no se pueden permitir ante un equipo como OTM. Esa distracción fue todo lo que los grandotes necesitaron.

Lucien Price y Bronco Nima volvieron a la carga con redoblada furia. Aprovechando el descuido, focalizaron su ataque en un ya cansado Uriah Connors. Con el ring despejado y su rival vulnerable, Lucien Price no dejó pasar la oportunidad: aplicó su devastador powerbomb Uriah, sellando la victoria para OTM por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

La concentración debe mantenerse hasta el último segundo. Celebrar antes de tiempo es un error que se paga caro.