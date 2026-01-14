WWE NXT: Channing «Stacks» Lorenzo venció a Shiloh Hill

Esta noche, en la más reciente edición de WWE NXT, vimos cómo Channing Lorenzo «Stacks», logró vencer al ganador de la temporada dos de WWE LFG, Shiloh Hill, en una lucha en donde defendió el Campeonato Internacional TNA.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Hill lanzó una patada a su rival y lo mandó al suelo de ringside. Hill se puso el diente que le hace falta y asustó a Arianna Grace, aliada del campeón. Channing se metió al ring, Hill le dio una tacleada de hombro y lo atacó con un sunset flip. Channing logró hacer el toque de espaldas, pero se tomó ilegalmente de las sogas y el réferi le pateó la mano para romper la movida ilegal. Hill aprovechó esto, pero Grace pateó a Hill mientras Channing le hacía una rodada a espaldas a su rival y logró la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues Hill y Arianna hacen un buen equipo, ya veremos qué ocurre con ellos, cómo los maneja Shawn Michaels.