WWE NXT regresa este martes 9 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2)
- OTM venció a The Culling (** 1/2)
- Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2)
- CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2)
- Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)
► Momentos clave
- Zaria evitó un súplex alemán y atacó con spear a Lizzy Rain, para luego aplicarle su F5 y así llevarse la victoria.
- Shawn Spears terminó sangrando. Tras una superkick de Lucien Price, OTM remató a Niko Vance con un movimiento combinado para llevarse la victoria.
- Myka Lockwood intervino a espaldas del réferi en favor de Jackson Drake quien aprovechó para conectar finalmente la plancha de 450 grados sobre Tate Wilder y quedarse con la victoria.
- Romeo Moreno intentó reaccionar con un moonsault desde las cuerdas, pero falló el impacto. Aprovechando el error, Lexis King conectó el Coronation y se llevó la victoria por cuenta de tres, para retener así el Campeonato WWE Speed.
- Osiris Griffin intentó detener el ataque, pero Tavion Heights lo lanzó de lado a lado del ring. Sin embargo, Griffin lo mandó contra el poste y Dion Lennox aprovechó para conectar un lazo al cuello volador sobre Heights y llevarse la victoria.
- Tony D’Angelo lanzó a Kam Hendrix sobre la mesa de comentaristas, aunque esta no se rompió. Finalmente, Tony regresó al ring y liquidó a Hendrix con el Dead to Rights para retener el Campeonato NXT.
► Cartelera WWE NXT 9 de junio de 2026
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NXT: Naraku vs. Mason Rook.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Zaria.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Kelani Jordan vs. Wren Sinclair.
- Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) vs. Noam Dar y Romeo Moreno.
- MR. NXT PAGEANT: Tristan Angels vs. Shiloh Hill.
Fecha: martes 9 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor