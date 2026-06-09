WWE NXT regresa este martes 9 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2) OTM venció a The Culling (** 1/2) Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2) CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2) Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 9 de junio de 2026

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NXT: Naraku vs. Mason Rook.

Naraku vs. Mason Rook. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Zaria.

Tatum Paxley (c) vs. Zaria. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Kelani Jordan vs. Wren Sinclair.

Kelani Jordan vs. Wren Sinclair. Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) vs. Noam Dar y Romeo Moreno.

MR. NXT PAGEANT: Tristan Angels vs. Shiloh Hill.

Fecha: martes 9 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida