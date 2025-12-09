WWE NXT 9 DE DICIEMBRE 2025 .— La rivalidad entre Jordynne Grace y Kelani Jordan se reaviva este martes tras el caótico Iron Survivor Challenge de NXT Deadline, donde ambas compitieron. Aunque ninguna de ellas dos logró la victoria, el foco mediático recayó particularmente en Jordan, quien regresaba al escenario grande después de haber perdido el Campeonato de las Knockouts TNA, lo que aumentó el drama. Grace, por su parte, terminó el desafío frustrada luego de varios momentos en los que vio escapar puntos cruciales. El hecho de que ambas se vieran envueltas en los momentos decisivos reavivó un pique que no tardó en convertirse en un duelo directo dentro del cuadrilátero. ¿Quién se alzará con la victoria? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, ofrecerá un reto abierto por su título, buscando demostrar que puede con cualquiera.

Hank Walker y Tank Ledger reaparecerán. Su objetivo es volver a posicionarse como contendientes dentro de la división de parejas.

Además, Shiloh Hill hará su debut, una presentación que NXT ha promocionado mucho en las últimas semanas.

WWE NXT 9 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro