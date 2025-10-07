WWE NXT 7 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo NXT vs. TNA Showdown:

Este martes 7 de octubre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► El pasado martes en WWE NXT

Jaida Parker vencio a Lash Legend (** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA: Myles Borne vencio a Josh Briggs (*** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA: Lola Vice vencio a Fallon Henley (***) Je’Von Evans y Leon Slater vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (***)

► Momentos clave

Se reveló que el evento entre NXT y TNA ya no será llamado ‘Invasion’, sino ‘Showdown’.

Lyra Valkyria entregó a Tatum Paxley una muñeca ‘Lyra’.

► Cartelera WWE NXT 7 de octubre 2025: NXT vs. TNA Showdown:

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo? Fecha: martes 7 de octubre de 2025.

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW / Netflix (según región) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix / consultar guía local Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM) Panamá 19:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix / consultar proveedor local Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 20:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica) Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.