WWE NXT 7 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo NXT vs. TNA Showdown:

Este martes 7 de octubre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.
► El pasado martes en WWE NXT
- Jaida Parker vencio a Lash Legend (** 1/2)
- LUCHA CLASIFICATORIA: Myles Borne vencio a Josh Briggs (*** 1/2)
- LUCHA CLASIFICATORIA: Lola Vice vencio a Fallon Henley (***)
- Je’Von Evans y Leon Slater vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (***)
► Momentos clave
- Se reveló que el evento entre NXT y TNA ya no será llamado ‘Invasion’, sino ‘Showdown’.
- Hubo una discusión entre Shawn Spears y Je’Von Evans respecto a las conexiones con TNA en el futuro.
- Lyra Valkyria entregó a Tatum Paxley una muñeca ‘Lyra’.
► Cartelera WWE NXT 7 de octubre 2025: NXT vs. TNA Showdown:
- Team NXT (Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne) vs. Team TNA (Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater) | Réferi especial: Joe Hendry.
- Team NXT (Jacy Jayne, Jaida Parker, Sol Ruca y Lola Vice) vs. Team TNA (Kelani Jordan, Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadè) | Réferi especial: Jordynne Grace.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: Jeff Hardy y Matt Hardy (TNA) vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (NXT).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Mustafa Ali.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 7 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.