Este martes 7 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
- Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
- Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)
► Momentos clave
- DarkState conectó un triple powerbomb a Mike Santana, pero OTM rompió la cuenta en el último segundo. A partir de ahí, Santana reaccionó, ejecutando su ofensiva final y OTM rematando con su ataque combinado para la victoria.
- Los Americanos aprovecharon la distracción de El Grande Americano para asegurar la cuenta de tres rumbo a Stand & Deliver.
- Kelani Jordan parecía tener el control con su ofensiva aérea, pero Jaida Parker la contrarrestó desde la segunda cuerda y conectó su combinación para sellar una victoria contundente.
- La clave estuvo en el factor Josh Briggs como réferi, pues su presencia motivó el desenlace. En medio del caos del combate Keanu Carver aprovechó la situación para imponerse rápidamente y llevarse la victoria sobre Jasper Troy.
- La lucha entre Lola Vice y Kendal Grey terminó en no contest, cuando la autoridad arbitral no pudo determinar una ganadora clara.
► Cartelera WWE NXT 7 de abril de 2026
- Sol Ruca vs. Izzi Dame.
- Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs.
- Celebración de Lola Vice como nueva Campeona NXT.
- Comienza el torneo de Contendiente #1 al Campeonato WWE SPEED.
- Dion Lennox revelará el futuro de DarkState.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 7 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor