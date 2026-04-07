WWE NXT 7 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 7 de abril 2026 | Sol Ruca vs. Izzi Dame

Este martes 7 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
  2. CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
  3. Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
  4.  Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
  5. CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 7 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 7 de abril 2026 | Sol Ruca vs. Izzi Dame
WWE NXT 7 de abril 2026.
  • Sol Ruca vs. Izzi Dame.
  • Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs.
  • Celebración de Lola Vice como nueva Campeona NXT.
  • Comienza el torneo de Contendiente #1 al Campeonato WWE SPEED.
  • Dion Lennox revelará el futuro de DarkState.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 7 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Lucha Predicción Prob. Análisis
Sol Ruca vs. Izzi Dame Sol Ruca Gana 75% Ruca viene de derrotar a Zaria en Stand & Deliver y está en camino al título. WWE la quiere empujar como la próxima retadora de Lola Vice. Dame es agresiva pero puede absorber la derrota; posible confrontación entre Ruca y Vice post-combate.
Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs Josh Briggs Gana 70% Briggs es el veterano que WWE quiere mantener fuerte. Carver ya tuvo su momento la semana pasada y Troy está en reconstrucción. Briggs necesita la victoria para mantener relevancia en la división masculina.
* NXT Fallout de Stand & Deliver | WWE Performance Center, Orlando
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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