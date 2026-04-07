Este martes 7 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****) Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 7 de abril de 2026

Sol Ruca vs. Izzi Dame.

Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs.

Celebración de Lola Vice como nueva Campeona NXT.

Comienza el torneo de Contendiente #1 al Campeonato WWE SPEED.

Dion Lennox revelará el futuro de DarkState.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 7 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

Lucha Predicción Prob. Análisis Sol Ruca vs. Izzi Dame Sol Ruca Gana 75% Ruca viene de derrotar a Zaria en Stand & Deliver y está en camino al título. WWE la quiere empujar como la próxima retadora de Lola Vice. Dame es agresiva pero puede absorber la derrota; posible confrontación entre Ruca y Vice post-combate. Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs Josh Briggs Gana 70% Briggs es el veterano que WWE quiere mantener fuerte. Carver ya tuvo su momento la semana pasada y Troy está en reconstrucción. Briggs necesita la victoria para mantener relevancia en la división masculina. * NXT Fallout de Stand & Deliver | WWE Performance Center, Orlando