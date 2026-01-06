Este martes 6 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***)
- Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*)
- OTM vencieron a Swipe Right (**)
- Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)
► Momentos clave
- Ethan Page expuso el Campeonato Norteamericano NXT ante Moose. El retador, proveniente de TNA, dominó largos tramos, pero el campeón supo resistir. ‘All Ego’ retuvo después de esquivar un Spear, arrojar a Moose sobre las escaleras, conectar una plancha y rematar con el Twist Grin.
- La Campeona NXT, Jacy Jayne, enfrentó en una lucha no titular a Wren Sinclair. El combate fue breve, pero contundente en su mensaje. Jayne salió fortalecida y lista para New Year’s Evil.
- En la final del torneo para definir al contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, Tavion Heights derrotó a Lexis King en menos de diez segundos. Sólo necesitó un súplex para definir el encuentro.
► Cartelera WWE NXT 6 de enero de 2026
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Leon Slater
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail (c) vs. Blake Monroe
- Tatum Paxley vs. Izzi Dame
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 6 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.