Este martes 6 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***) Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2) TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*) OTM vencieron a Swipe Right (**) Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 6 de enero de 2026

CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Leon Slater

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Kendal Grey

CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail (c) vs. Blake Monroe

Tatum Paxley vs. Izzi Dame

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 6 de enero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.