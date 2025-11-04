WWE NXT 4 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 4 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► El pasado martes en NXT

Jasper Troy venció a Axiom (**) CAMPEONATO FEMENIL EVOLVE: Kendal Grey retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Myles Borne venció a Tavion Heights (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley y Lola Vice se fueron sin resultado(**) CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan retuvo ante Jordynne Grace (***)

► Momentos clave

Jasper Troy y Axiom se enfrentaron para determinar al contendiente número uno al Campeonato Speed de la marca. Troy logró imponerse, aplicando un Black Hole Slam para la victoria.

La Campeona EVOLVE, Kendal Grey defendió el título ante Lash Legend. Remató con su movimiento característico, el Shades of Grey, para la victoria y retención del título.

Kendal Grey defendió el título ante Lash Legend. R Tatum Paxley, quien recientemente había ganado el título, apareció en el ring para celebrar, acompañada por su grupo. Habló de su triunfo, de lo que significa ser campeona, etc. Luego invitó a una contendiente mediante la rueda de la fortuna Spin the Wheel, Make the Deal. La rueda cayó en Lola Vice como retadora. Antes de que el combate se asentara, su aliada Izzi Dame expresó unas dudas veladas acerca de la amistad entre Paxley y Vice. En el ring comenzó la lucha entre Paxley y Vice, pero antes de que una de los dos lograra dominar, apareció el grupo Fatal Influence (Jacy Jayne y compañeras), quienes irrumpieron, atacaron a ambas y la lucha fue declarada sin continua (no-contest).

► Cartelera WWE NXT 4 de noviembre de 2025

Tatum Paxley, Izzi Dame y Lola Vice vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).

Je’Von Evans vs. Saquon Shugars.

.Inicio del torneo por el contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 4 de noviembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW / Netflix (según región) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix / consultar guía local Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.