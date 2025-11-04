WWE NXT 4 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Tatum Paxley, Izzi Dame y Lola Vice vs. Fatal Influence

WWE NXT 4 DE NOVIEMBRE 2025 .— Tatum Paxley se convirtió en la nueva Campeona NXT al derrotar a Jacy Jayne en Halloween Havoc. Tres días después, expuso el título ante Lola Vice, pero la lucha quedó sin resultado cuando Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid —la triada Fatal Influenceirrumpieron para atacar a Izzi Dame, provocando que tanto Paxley como Vice se olvidaran de su lucha para defenderla. Ese suceso desató la oficialización de una lucha de tercias: Paxley, Dame y Vice contra Fatal Influence, un choque que causará estragos en la división femenil de NXT. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

También veremos un interesante mano a mano: Je’Von Evans vs. Saquon Shugars, miembro de DarkState.

Además, inicia el torneo de Contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed.

WWE NXT 4 de noviembre 2025
WWE NXT 4 de noviembre 2025.

 

 

