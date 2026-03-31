WWE NXT 31 DE MARZO 2026 .— Lola Vice y Kendal Grey se enfrentarán para determinar quién luchará contra Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT en Stand & Deliver. Ambas han demostrado merecer la oportunidad: Vice venció a Kelani Jordan en una NXT Underground Match en Vengeance Day, mientras que Grey, junto a Wren Sinclair, derrotó a Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid) la semana pasada. Es una lucha de estilos opuestos: la agresividad de Vice contra la técnica y velocidad de Grey. La ganadora se lleva el boleto a Stand & Deliver y la oportunidad de convertirse en la reina de la marca plateada. La acción de NXT se emite desde el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, en New York City, New York.
- WWE NXT 24 de marzo 2026 | Tony D’Angelo vs. Ricky Saints.
- WWE SMACKDOWN 27 de marzo 2026 | Giulia vs. Tiffany Stratton.
- LUCHA LIBRE AAA 28 de marzo 2026 | Laredo Kid vs. Dragon Lee vs. Jack Cartwheel vs. TJP.
- WWE RAW 30 de marzo 2026 | Irresistible Forces vs. Bayley y Lyra Valkyria.
En la final del torneo por el Campeonato de Parejas NXT, veremos a Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) contra Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors). Los Americanos, quienes tomaron el lugar de Eli Knight y Elio LeFleur tras un ataque misterioso, derrotaron a The Culling en las semifinales. Ahora, con El Grande Americano en su esquina, buscan conquistar la oportunidad titular.
El Campeón Mundial TNA, Mike Santana, se unirá a OTM (Bronco Nima y Lucien Price) para enfrentar a DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars). La alianza entre Santana y la facción dominante de NXT promete ser explosiva.
Jaida Parker se medirá con Kelani Jordan en un mano a mano de pronóstico reservado.
Jasper Troy enfrentará a Keanu Carver en una lucha que contará con Josh Briggs como réferi especial. Ningún otro oficial quiso tomar el combate, lo que habla del nivel de violencia esperado.
Además, Tatum Paxley y Blake Monroe tendrán un careo tras el robo del Campeonato Norteamericano Femenil NXT, y habrá una firma de contratos para la Fatal 4-Way por el Campeonato de NXT entre Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints y Tony D’Angelo.
WWE NXT 31 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro