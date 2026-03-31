WWE NXT 31 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 31 de marzo 2026 | Lola Vice vs. Kendal Grey

Este martes 31 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, en New York City, New York. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****)
  2. Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2)
  3. GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****)
  4. CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2)
  5. Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 31 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 31 de marzo 2026 | Lola Vice vs. Kendal Grey
WWE NXT 31 de marzo 2026.
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey.
  • TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT – FINAL: Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors).
  • Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars).
  • Jaida Parker vs. Kelani Jordan.
  • Jasper Troy vs. Keanu Carver (con Josh Briggs como réferi especial).
  • Tatum Paxley y Blake Monroe cara a cara.
  • Firma de contrato: Fatal 4-Way por el Campeonato NXT: Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints y Tony D’Angelo.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 31 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Infosys Theatre Madison Square Garden.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

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Lucha Predicción Prob. Análisis
Contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT
Lola Vice vs. Kendal Grey (con Wren Sinclair)		 KENDAL GREY Gana 65% Vice tiene más momentum tras su victoria en NXT Underground, pero Kendal no renunció a su título Evolve por nada.
Final del Torneo, Campeonato de Parejas NXT
Los Americanos (Bravo Americanoy Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors)		 Los Americanos Ganan 70% Los Americanos tienen el empuje de El Grande Americano y la historia de haber tomado el lugar de Knight y LeFleur. Birthright es fuerte pero Dempsey podría traicionar a Connors para extender la historia.
Mike Santana y OTM (Bronco Nima y Lucien Price) vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) Santana & OTM Ganan 75% Santana es el Campeón Mundial TNA y WWE lo quiere fuerte. OTM está en su mejor momento. DarkState necesita la victoria más pero la alianza entre el campeón y la facción dominante es prioridad.
Jaida Parker vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está siendo empujada como futura estrella. Parker es agresiva pero puede absorber la derrota.
Jasper Troy vs. Keanu Carver (réferi especial: Josh Briggs) Keanu Carver Gana 70% Briggs como árbitro especial sugiere que Troy está en desventaja. Carver es el favorito. Posible ataque de Briggs a Troy para darle la victoria a Carver.
Careo
Tatum Paxley (c)y Blake Monroe		 Caos Físico Terminará en ataque de Monroe a Paxley, posiblemente con Izzi Dame interfiriendo para extender la historia.
Firma de Contratos
Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints, Tony D’Angelo		 Caos Total 95% Las firmas de contratos en WWE nunca terminan bien. Los cuatro luchadores se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados.
Go-Home Show antes de Stand & Deliver | Madison Square Garden, New York City
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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