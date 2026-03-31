Este martes 31 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, en New York City, New York. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****) Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2) GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2) Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 31 de marzo de 2026

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey.

Lola Vice vs. Kendal Grey. TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT – FINAL: Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors).

Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors). Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars).

Jaida Parker vs. Kelani Jordan.

Jasper Troy vs. Keanu Carver (con Josh Briggs como réferi especial).

Tatum Paxley y Blake Monroe cara a cara.

Firma de contrato: Fatal 4-Way por el Campeonato NXT: Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints y Tony D’Angelo.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 31 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Infosys Theatre Madison Square Garden.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

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Lucha Predicción Prob. Análisis Contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT

Lola Vice vs. Kendal Grey (con Wren Sinclair) KENDAL GREY Gana 65% Vice tiene más momentum tras su victoria en NXT Underground, pero Kendal no renunció a su título Evolve por nada. Final del Torneo, Campeonato de Parejas NXT

Los Americanos (Bravo Americanoy Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors) Los Americanos Ganan 70% Los Americanos tienen el empuje de El Grande Americano y la historia de haber tomado el lugar de Knight y LeFleur. Birthright es fuerte pero Dempsey podría traicionar a Connors para extender la historia. Mike Santana y OTM (Bronco Nima y Lucien Price) vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) Santana & OTM Ganan 75% Santana es el Campeón Mundial TNA y WWE lo quiere fuerte. OTM está en su mejor momento. DarkState necesita la victoria más pero la alianza entre el campeón y la facción dominante es prioridad. Jaida Parker vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está siendo empujada como futura estrella. Parker es agresiva pero puede absorber la derrota. Jasper Troy vs. Keanu Carver (réferi especial: Josh Briggs) Keanu Carver Gana 70% Briggs como árbitro especial sugiere que Troy está en desventaja. Carver es el favorito. Posible ataque de Briggs a Troy para darle la victoria a Carver. Careo

Tatum Paxley (c)y Blake Monroe Caos Físico — Terminará en ataque de Monroe a Paxley, posiblemente con Izzi Dame interfiriendo para extender la historia. Firma de Contratos

Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints, Tony D’Angelo Caos Total 95% Las firmas de contratos en WWE nunca terminan bien. Los cuatro luchadores se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Go-Home Show antes de Stand & Deliver | Madison Square Garden, New York City