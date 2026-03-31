Este martes 31 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, en New York City, New York. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****)
- Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2)
- GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****)
- CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2)
- Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)
► Momentos clave
- Wren Sinclair logró romper el dominio de Fallon Henley y Lainey Reid, dio el relevo a Kendal Grey y juntas ejecutaron una ofensiva combinada que culmina en sumisión para la victoria.
- Kelani Jordan conectó su split-legged moonsault, una maniobra espectacular que deja sin respuesta a Thea Hail para la cuenta de tres.
- Johnny Gargano estuvo sin acción todo el combate hasta que estando en la esquina cayo accidentalmente sobre Shiloh Hill y gana la lucha de manera sorpresiva.
- La clave estuvo cuando Rayo Americano le pego con la placa de metal a Shawn Spears desde fuera del ring, aprovechando Bravo Americano para cubrir a Spears llevarse la victoria y avanzar en el torneo rumbo a Stand & Deliver.
- El combate entre Tony D’Angelo y Ricky Saints termino en descalificación cuando Ethan Page intervino en favor de Saints, por lo cual el arbitro decreto el final de la lucha.
► Cartelera WWE NXT 31 de marzo de 2026
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice vs. Kendal Grey.
- TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT – FINAL: Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors).
- Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars).
- Jaida Parker vs. Kelani Jordan.
- Jasper Troy vs. Keanu Carver (con Josh Briggs como réferi especial).
- Tatum Paxley y Blake Monroe cara a cara.
- Firma de contrato: Fatal 4-Way por el Campeonato NXT: Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints y Tony D’Angelo.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 31 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Infosys Theatre Madison Square Garden.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (11 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (11 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (11 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (11 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
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