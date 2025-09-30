WWE NXT 30 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Ricky Saints logró en No Mercy lo que parecía imposible: derrotó a Oba Femi, quien había sido un monstruo imparable durante los últimos meses, coronándose como nuevo Campeón NXT. Comienza así una nueva era para la marca plateada de WWE, pues la personalidad magnética de Saints marcará el paso. Y el inicio de su reinado coincidirá con el inicio del camino hacia el próximo evento premium de NXT. Este martes, la Gerente General de NXT, Ava, y el Director de Autoridad de TNA, Santino Marella, elegirán a los equipos que se enfrentarán en Invasion. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Además, en mano a mano, Lash Legend se medirá con Jaida Parker.

WWE NXT 30 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro