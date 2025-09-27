WWE NXT 30 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
WWE NXT Donde ver
Este martes 30 de septiembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► El pasado martes en WWE NXT

  1. LIGHTS OUT: Myles Borne venció a Lexis King (***).
  2. FINAL DEL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Lainey Reid venció a Candice LeRae (**1/2).
  3. Jordynne Grace venció a Arianna Grace (**).
  4. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) vencieron a Koe Hendry y Chase U (Kale Dixon y Uriah Connors) (**).
  5. CAMPEONATO NXT vs. CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi y Trick Williams se fueron sin resultado (***1/2).

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 30 de septiembre 2025

Para el episodio del martes aún no está confirmado el cartel. Posiblemente se den a conocer algunas luchas durante el evento No Mercy.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 30 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida

 
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.


