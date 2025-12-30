WWE NXT 30 DE DICIEMBRE 2025 .— NXT cierra el año con un mano a mano entre la Campeona NXT, Jacy Jayne, y Wren Sinclair. Jayne, quien recuperó el título en noviembre pasado tras vencer a Tatum Paxley, tiene pensado mantenerse en la cima durante 2026 apoyada en su grupo Fatal Influence. Sinclair, por su parte, ha venido en ascenso durante los últimos meses gracias a su carisma y estilo versátil, que le ha valido el cariño por parte de los fans. Aunque esta batalla no será con el cinturón en juego, será una gran oportunidad para que Sinclair demuestre que merece estar en las luchas estelares de la marca dorada. Además, se entregarán los Premios Anuales de NXT 2025.

La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En otro interesante encuentro veremos a Je’Von Evans y Ricky Saints en un mano a mano, un duelo de estilos contrastantes entre dos de los competidores más populares de la marca.

Ethan Page defenderá el Campeonato Norteamericano NXT ante una de las figuras más destacadas de TNA, el poderoso Moose.

Habrá un segmento especial: Joe Hendry presentará un concierto de Nochevieja.

WWE NXT 30 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro