Este martes 30 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2) SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights venció a Eli Knight (**) CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***) SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Andre Chase (**) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green retuvo ante Sol Ruca (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre de 2025

Jacy Jayne vs. Wren Sinclair.

Je’Von Evans vs. Ricky Saints.

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose.

Ethan Page (c) vs. Moose. Concierto de Nochevieja con Joe Hendry.

Entrega de los Premios Anuales de NXT 2025.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 30 de diciembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.