Este martes 30 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2)
- SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights venció a Eli Knight (**)
- CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***)
- SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Andre Chase (**)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green retuvo ante Sol Ruca (** 1/2)
► Momentos clave
- Lola Vice enfrentó a Izzi Dame. La intensidad de sus golpes fue minando la resistencia de su rival. Un cierre explosivo selló una victoria contundente que reafirma su ascenso en NXT.
- En la semifinal del torneo de Contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, Tavion Heights derrotó a un Eli Knight astuto y provocador. Heights ganó en cosa de dos minutos con un Belly to Belly Suplex. En la otra semifinal, Lexis King derrotó a Andre Chase.
- El duelo mixto de Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace fue caótico. Stacks y Arianna Grace intentaron imponer experiencia, pero la coordinación de Hill y Raye marcó la diferencia. Al final, una plancha de Skylar sobre Arianna puso punto final a la lucha.
- Chelsea Green retuvo el Campeonato Femenil Norteamericano NXT ante Sol Ruca. A pesar de que Zaria respaldaba a Ruca, Green contó con el apoyo de Alba Fyre y de Ethan Page. A este último pudo contenerlo Moose, pero ni así pudieron evitar que Green retuviera.
► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre de 2025
- Jacy Jayne vs. Wren Sinclair.
- Je’Von Evans vs. Ricky Saints.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose.
- Concierto de Nochevieja con Joe Hendry.
- Entrega de los Premios Anuales de NXT 2025.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 30 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.