WWE NXT 30 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 30 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Lola Vice venció a Izzi Dame (** 1/2)
  2. SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights venció a Eli Knight (**)
  3. CHRISTMAS CHAOS: Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace (***)
  4. SEMIFINAL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Andre Chase (**)
  5. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green retuvo ante Sol Ruca (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre de 2025

WWE NXT 30 de diciembre 2025.
  • Jacy Jayne vs. Wren Sinclair.
  • Je’Von Evans vs. Ricky Saints.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Moose.
  • Concierto de Nochevieja con Joe Hendry.
  • Entrega de los Premios Anuales de NXT 2025.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 30 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido)
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España)
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.

