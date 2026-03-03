WWE NXT 3 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE NXT 3 de marzo 2026 | Jacy Jayne vs. Zaria

Este martes 3 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2)
  2. Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***)
  5. TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***)
  6. Uriah Connors venció a Kale Dixon (*)
  7. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 3 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 3 de marzo 2026 | Jacy Jayne vs. Zaria
WWE NXT 3 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Zaria.
  • Shiloh Hill, Hank Walker y Tank Ledger vs. The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes).
  • TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons.
  • Careo: Izzi Dame vs. Tatum Paxley.
  • ‘An Absolute Experience’ con Ricky Saints.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 3 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00  Netflix 
🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT) 19:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00  The CW
🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00  Netflix
🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00  Netflix 
🇵🇦 Panamá 20:00  Netflix 
🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana 21:00  Netflix
🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador 20:00  Netflix 
🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00  Netflix 
🇨🇱 Chile (Santiago) 22:00  Netflix 
🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00  Netflix 
🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (11 feb)  Netflix 
🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia 03:00 (11 feb)  Netflix 
🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (11 feb) Netflix
🇮🇳 India (Nueva Delhi) 06:30 (11 feb)  Netflix
🇵🇭 Filipinas (Manila) 09:00 (11 feb)  Netflix
🇯🇵 Japón (Tokio) 10:00 (11 feb)  Netflix
🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local
🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local

⚠️ Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Jacy Jayne (c) vs. Zaria
Campeonato Femenil NXT		 Jayne Retiene 70% Zaria acaba de volverse ruda y necesita construir momentum antes de ganar oro. Sol Ruca podría influir en el resultado.
Hill, Hank & Tank vs. Vanity Project hill, hank & tank 65% Hank & Tank. serán clave en la victoria y buscarán una lucha por el Campeonato de Parejas NXT.
Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons
Torneo Campeonato Femenil WWE Speed		 Wren Sinclair 60% Mayor push reciente y conexión con la historia de Jaida Parker que continuará.
Izzi Dame vs. Tatum Paxley
Cara a Cara		 Confrontación Terminará en un ataque físico, calentando su combate por el título norteamericano en Vengeance Day.
Ricky Saints
«An Absolute Experience»		 Interrupción Joe Hendry no permitirá que Saints robe su spotlight sin respuesta antes de Vengeance Day.
* Go-Home Show antes de Vengeance Day 2026
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos