Este martes 3 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2)
- Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2)
- CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***)
- TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***)
- Uriah Connors venció a Kale Dixon (*)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)
► Momentos clave
- Tony D’Angelo apareció inesperadamente para atacar a Saquon Shugars, lo que permitió que Brad Baylor y Ricky Smokes (The Vanity Project) aprovecharan la distracción y ganaran el Campeonato de Parejas NXT.
- Tras varios intentos de Sean Legacy para recuperarse, Keanu Carver le aplicó un potente suplex modificado, asegurando una victoria decisiva en su temprano impulso en la marca.
- En una lucha por el Campeonato WWE Speed, con límite de tiempo de siete minutos, Elio LeFleur obtuvo la victoria rápidamente aprovechando que Eli Knight había ejecutado un moonsault pero no cubrió a Jasper Troy, y luego LeFleur logro el conteo para coronarse nuevo campeón.
- Antes de que sonara la campana, Zaria atacó brutalmente a Sol Ruca con un spear y un F-5, dejándola muy dañada, permitiendo que Jacy Jayne conectara su Rolling Encore para retener el título.
- Jaida Parker intervino desde la barrera, atacando a Blake Monroe, lo que limpió el camino para que Thea Hail conectara su movimiento de finalización y avanzara en el torneo
- Después de intercambio de maniobras entre ambos, Uriah Connors remató con una potente rodillazo, cerrando el combate y sumando otro triunfo importante en su trayectoria
- Myles Borne resistió un superplex y multitud de interrupciones, incluidas interferencias de miembros de Vanity Project, pero tras una segunda ejecución de su finisher Borne Again, logró la cuenta de tres y se coronó nuevo Campeón Norteamericano.
► Cartelera WWE NXT 3 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Zaria.
- Shiloh Hill, Hank Walker y Tank Ledger vs. The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes).
- TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons.
- Careo: Izzi Dame vs. Tatum Paxley.
- ‘An Absolute Experience’ con Ricky Saints.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 3 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|España peninsular, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (11 feb)
|Netflix
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (11 feb)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (11 feb)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (11 feb)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local
