Este martes 3 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2) Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***) TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***) Uriah Connors venció a Kale Dixon (*) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 3 de marzo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Zaria.

Jacy Jayne (c) vs. Zaria. Shiloh Hill, Hank Walker y Tank Ledger vs. The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes).

TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons.

Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons. Careo: Izzi Dame vs. Tatum Paxley.

‘An Absolute Experience’ con Ricky Saints.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 3 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma 19:00 Netflix 21:00 The CW 20:00 The CW 19:00 The CW 18:00 The CW 21:00 Netflix 19:00 Netflix 20:00 Netflix 21:00 Netflix 20:00 Netflix 21:00 Netflix 22:00 Netflix 22:00 Netflix 02:00 (11 feb) Netflix 03:00 (11 feb) Netflix 02:00 (11 feb) Netflix 06:30 (11 feb) Netflix 09:00 (11 feb) Netflix 10:00 (11 feb) Netflix 11:00 (11 feb) Consultar proveedor local Consultar proveedor local 13:00 (11 feb) Consultar proveedor local Consultar proveedor local

–

🏆 LUCHA/Segmento ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jacy Jayne (c) vs. Zaria

Campeonato Femenil NXT Jayne Retiene 70% Zaria acaba de volverse ruda y necesita construir momentum antes de ganar oro. Sol Ruca podría influir en el resultado. Hill, Hank & Tank vs. Vanity Project hill, hank & tank 65% Hank & Tank. serán clave en la victoria y buscarán una lucha por el Campeonato de Parejas NXT. Wren Sinclair vs. Nikkita Lyons

Torneo Campeonato Femenil WWE Speed Wren Sinclair 60% Mayor push reciente y conexión con la historia de Jaida Parker que continuará. Izzi Dame vs. Tatum Paxley

Cara a Cara Confrontación — Terminará en un ataque físico, calentando su combate por el título norteamericano en Vengeance Day. Ricky Saints

«An Absolute Experience» Interrupción — Joe Hendry no permitirá que Saints robe su spotlight sin respuesta antes de Vengeance Day. * Go-Home Show antes de Vengeance Day 2026