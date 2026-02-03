Este martes 3 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante OTM (** 1/2)
- Jaida Parker venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Dion Lennox venció a Miles Borne (** 1/2)
- Lexis King venció a Tavion Heights (**)
- Thea Hail venció a Zaria (** 1/2)
- Keanu Carver vs. Andre Chase (**)
► Momentos clave
- DarkState retuvo el título ante OTM tras un conteo al rival con los pies sobre las cuerdas como apoyo, gracias a una distracción del grupo The Vanity Project.
- Jaida Parker derrotó a Nikkita Lyons con su movida final (Deja Vu) en su regreso a la acción, dejando claro que quiere escalar en la división femenil.
- Dion Lennox venció a Myles Borne con un Emerald Flowsion para asegurarse un lugar en el combate de escaleras por el campeonato programado para la semana siguiente.
- Lexis King consiguió la victoria con su Coronation DDT sobre Tavion Heights, lo que representa un impulso importante para su carrera en NXT.
- Thea Hail venció a Zaria en un combate físico, aprovechando una distracción de la rivalidad entre Zaria y Tatum Paxley para asegurar la cuenta de tres.
- Keanu Carver derrotó a Andre Chase con un contundente powerslam para también clasificarse al combate de escaleras por el campeonato.
► Cartelera WWE NXT 3 de febrero de 2026
- CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Keanu Carver vs. Dion Lennox vs. Joe Hendry vs. Jackson Drake vs. Ricky Saints vs. Shiloh Hill vs. Sean Legacy.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame (c) vs. Thea Hail vs. Lola Vice.
- CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand (c) vs. ZaRuca (Zaria y Sol Ruca).
- Aparición de Tony D’Angelo.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 3 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local