WWE NXT 28 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 28 de octubre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► El pasado martes en NXT
- CAMPEONATO DE LA DIVISION X TNA: Leon Slater venció a Stacks (*** 1/2)
- Jasper Troy venció a Zachary Wentz (**)
- Axiom vs. Sean Legacy (**)
- OTM vencieron a Hank y Tank (**)
- Fatal Influence vencieron a The Culling (** 1/2)
► Momento clave
- Leon Slater defendió el Campeonato de la División X TNA con éxito ante Stacks. Slater se mostró dominante, culminando con un Swanton 450 para la cuenta de tres. Después de la lucha llegaron La Parka y Mr. Iguana, quienes lanzaron un reto para una lucha en Halloween Havoc.
- Bronco Nima y Lucien Price vencieron de forma dominante a Hank Walker y Tank Ledger. La lucha fue breve pero contundente, y dejó a OTM como contendientes al Campeonato de Parejas NXT.
- Ricky Saints y Trick Williams se enfrentaron verbalmente en la firma del contrato para su combate titular en Halloween Havoc. El segmento degeneró en confrontación física.
► Cartelera WWE NXT 28 de octubre de 2025
-
CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace.
-
CAMPEONATO FEMENIL EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lash Legend.
-
TORNEO WWE SPEED, FINAL: Axiom vs. Jasper Troy.
-
Myles Borne vs. Tavion Heights.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: martes 28 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.