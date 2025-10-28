WWE NXT 28 DE OCTUBRE 2025 .— Kelani Jordan conquistó el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA —que había dejado vacante Ash By Elegance—el 26 de septiembre en Victory Road 2025, derrotando a Léi Ying Lee, y aunque logró defenderlo con éxito ante Indi Hartwell en Bound for Glory, su reinado podría estar por terminar, pues este martes lo expondrá nada menos que ante Jordynne Grace, quien ha sido una de las más dominantes poseedoras del título TNA. El reto se concretó el sábado pasado en Halloween Havoc, cuando ambas se encontraron en backstage. Jordan menospreció a Grace, quien le respondió con una bofetada, dando pie a lo que será un duelo de fuerza contra técnica. ¿Podrá Grace recuperar la corona que por tanto tiempo fue suya? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 21 de octubre 2025 | Leon Slater vs. Stacks.
- WWE SMACKDOWN 24 de octubre 2025 | Fraxiom vs. #DIY.
- NXT HALLOWEEN HAVOC 2025 | Ricky Saints vs. Trick Williams.
- WWE RAW 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.
En otro encuentro titular, Kendal Grey defenderá el Campeonato Femenil EVOLVE ante Lash Legend.
En la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, se enfrentarán Axiom y Jasper Troy.
Además, en mano a mano, veremos a Myles Borne contra Tavion Heights.
WWE NXT 28 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro