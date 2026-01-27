Este martes 27 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Elio LeFleur (***)
- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT: Shiloh Hill venció a Josh Briggs (** 1/2)
- Vanity Project vencieron a Chase U (**)
- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT: Sean Legacy vs. Eli Knight (**)
- Zaria y Sol Ruca vencieron a Fatal Influence y Wren Sinclair y Kendal Grey (***)
► Momentos clave
- Ethan Page detuvo un intento de 450 Splash de Elio LeFleur levantando las rodillas, y luego capturó la victoria con un power bomb y aprovechó las cuerdas para retener el título.
- Shiloh Hill aplicó a Josh Briggs un belly-to-back neckbreaker para la cuenta de tres, asegurando su lugar en la lucha de escaleras por el Campeonato de NXT.
- The Vanity Project aplico un doble pisotón sobre uno de los miembros de Chase U, marcando su primer triunfo importante como equipo en NXT.
- Sean Legacy noqueó con su Twisting TKO a Eli Knight, para clasificar a la lucha de escaleras del 3 de febrero.
- Sol Ruca y Zaria fueron las ganadoras del triangular de parejas cuando Zaria aplicó F5 a Lainey Reid, convitiéndose contendientes #1 para el Campeonato Mundial de Parejas de las Knockouts de TNA.
► Cartelera WWE NXT 27 de enero de 2026
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate (Osiris Griffin y Saquon Shugars) (c) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price).
- CLASIFICATORIAS PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT:
💥Joe Hendry vs. Jackson Drake.
💥Andre Chase vs. Keanu Carver.
💥Dion Lennox vs. Myles Borne.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 27 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local