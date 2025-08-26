WWE NXT 26 DE AGOSTO 2025 .— Myles Borne se independizó del No Quarter Catch Crew el pasado mes de junio, y desde entonces su principal rivalidad ha sido con Lexis King, a quien venció hace unas semanas. Tuvieron una revancha el 5 de agosto, y esa noche Borne volvió a llevarse la victoria. En el episodio pasado, King se acercó a Borne para ofrecerle una disculpa, diciéndole que no entendía cómo podía luchar a ese nivel estando sordo y ciego. Borne contestó que únicamente es sordo, y de inmediato King recalcó la parte de la ceguera, rociándole un spray de gas pimienta en los ojos. Durante Heatwave, Ava, la Gerente General de NXT, reprendió a King y anunció que enfrentará a Borne en una lucha a ciegas, que podría significar la tercera derrota consecutiva del polémico rudo. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

WWE NXT 26 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro