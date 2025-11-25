WWE NXT 25 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE NXT 25 de noviembre 2025 | NXT Gold Rush, segunda noche

Este martes 25 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Chelsea Green y Ethan Page retuvieron ante Joe Hendry y Thea Hail (** 1/2)
  2. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe retuvo ante Sol Ruca (***)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante Leon Slater y Je’Von Evans (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Tatum Paxley (*)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 25 de noviembre de 2025

Cobertura y resultados WWE NXT 25 de noviembre 2025 | NXT Gold Rush, segunda noche
WWE NXT 25 de noviembre 2025.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace vs. Lei Ying Lee
  • CAMPEONATO FEMENIL SPEED WWE (VACANTE): Zaria vs. Fallon Henley
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lainey Reid
  • CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) vs. Sean Legacy
  • Trick Williams vs. Myles Borne
  • John Cena seleccionará los participantes de los Iron Survivor Challenge

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 24 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Theater at Madison Square Nueva York City, New York.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.

