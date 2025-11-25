Este martes 25 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Chelsea Green y Ethan Page retuvieron ante Joe Hendry y Thea Hail (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe retuvo ante Sol Ruca (***)
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante Leon Slater y Je’Von Evans (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Tatum Paxley (*)
► Momentos clave
- Ethan Page y Chelsea Green defendieron el Campeonato de Parejas Mixtas AAA ante Joe Hendry y Thea Hail. Fue Green quien se llevó la victoria con su Un-Pretty-Her para Hail.
- La Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, defendió el título ante Sol Ruca. Monroe lastimó la rodilla lesionada de Ruca y le aplicó medio cangrejo. Aunque Ruca intentó resistir, Zaria, temiendo una lesión mayor, decidió lanzar la toalla.
- La Campeona NXT, Tatum Paxley, defendió el título ante Jacy Jayne. Izzi Dame apareció sorpresivamente y atacó a Paxley con una patada brutal al rostro, dejándola completamente expuesta. Jayne, sin perder un segundo, aplicó su Rolling Encore a Pazley, obteniendo con ello el cinturón.
► Cartelera WWE NXT 25 de noviembre de 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace vs. Lei Ying Lee
- CAMPEONATO FEMENIL SPEED WWE (VACANTE): Zaria vs. Fallon Henley
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lainey Reid
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) vs. Sean Legacy
- Trick Williams vs. Myles Borne
- John Cena seleccionará los participantes de los Iron Survivor Challenge
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 24 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Theater at Madison Square Nueva York City, New York.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.