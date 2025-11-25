WWE NXT 25 DE NOVIEMBRE 2025 .— El calendario de Premium Live Events de WWE en 2025 cerrará con NXT Deadline, el próximo 6 de diciembre. Como es tradicional, habrá dos luchas en modalidad Iron Survivor Challenge, que definirán a los próximos retadores para el Campeonato NXT y el Campeonato Femenil NXT. Este año, será una sola persona quien elija a todos los participantes. Dicha persona será nada menos que John Cena, quien a pocas semanas de su retiro, tendrá esta aparición especial que le dará un brillo extra a la segunda noche de NXT Gold Rush. La acción de NXT se emite desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York.
El cartel de la segunda noche de NXT Gold Rush es:
- CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace vs. Léi Yǐng Lee.
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) vs. Sean Legacy.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lainey Reid.
- Fallon Henley vs. Zaria.
WWE NXT 25 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro