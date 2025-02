WWE NXT 25 de febrero 2025 | Resultados en vivo | Stephanie Vaquer vs. Karmen Petrovic 3. The Hardy Boyz vs. No Quarter Catch Crew

Los Hardys llegaron por primera vez a NXT y desde hace más de cinco años vuelven a luchar como equipo en la WWE y tuvieron un gran recibimiento. Heights quiso ponerse rudo con Jeff, pero este supo responderle y el público estaba con los de TNA, quienes se combinaron muy bien, como en los viejos tiempos. Los de NXT no se quedaron atrás, aunque su estilo fue un poco más rudo. Los Hardys lograron sacar a sus rivales fuera del ring, castigándolos con sendos topes, mientras que Heights y Borne también respondieron. Matt y Jeff aumentaron la intensidad de sus ataques y vimos como Axiom y Nathan Frazer hicieron acto de presencia y pusieron una silla en la rampa de entrada, provocando una distracción momentánea de Matt. Heights recuperó el control, y junto con su compañero se combinaron para mantener aislado a Matt. Jeff ingresó y montó una ofensiva sobre sus rivales, logrando una cuenta de dos sobre Heigths y lanzándose sobre ambos con un Whisper in the Wind. Los de NXT se combinaron para intentar derrotar a Jeff, pero este fue salvado por su hermano, y ambos replicaron con un Twist of Fate de Jeff, pero Heighs impidió el conteo. Con Heights fuera, los Hardys se combinaron contra Borne y lograron la victoria.