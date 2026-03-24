Este martes 24 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***)
- Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2)
- Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)
► Momentos clave
- La Campeona NXT, Jacy Jayne retuvo el título ante Sol Ruca y Zaria después de que Fallon Henley y Lainey Reid atacaron a Zaria y la distrajeron lo suficiente para que Jacy Jayne aplicara a Sol Ruca su movida final para retener.
- En la lucha de tercias, el réferi quedó distraído y El Grande Americano cargó su máscara con la placa de metal antes de conectar el tope supersónico sobre Ricky Smokes.
- En la lucha por el Campeonato Femenil WWE Speed, Wren Sinclair consiguió rendir a Fallon Henley con Cattle Mutilation, coronándose como nueva monarca.
- Uriah Connors y Stacks vencieron a Hank Walker y Tank Ledger, lo cual les permitió avanzar en el torneo de contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT.
- La Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, retuvo el título ante Izzi Dame en una lucha en jaula cerrando una rivalidad muy personal.
► Cartelera WWE NXT 24 de marzo de 2026
- Ricky Saints vs. Tony D’Angelo.
- TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance).
- Thea Hail vs. Kelani Jordan.
- Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).
- Gauntlet Eliminator | Contendiente #1 al Campeonato Norteamericano NXT
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 24 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (11 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (11 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (11 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (11 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
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