WWE NXT 24 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Donde ver WWE NXT 24 de marzo 2026 | Tony D'Angelo vs. Ricky Saints

Este martes 24 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***)
  2. Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2)
  4. Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2)
  5. CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 24 de marzo de 2026

Donde ver WWE NXT 24 de marzo 2026 | Tony D'Angelo vs. Ricky Saints
WWE NXT 24 de marzo 2026.
  • Ricky Saints vs. Tony D’Angelo.
  • TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance).
  • Thea Hail vs. Kelani Jordan.
  • Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).
  • Gauntlet Eliminator | Contendiente #1 al Campeonato Norteamericano NXT

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 24 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

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Lucha Predicción Prob. Análisis
Ricky Saints vs. Tony D’Angelo D’ANGELO Gana 52% Saints necesita recuperar momentum, pero D’Angelo es peligroso y está en modo reconstrucción. Es probable que el resultado no sea claro.
Torneo Contendientes #1 Campeonato de Parejas NXT
Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance)		 The Culling Avanza 65% Spears y Vance tienen la experiencia y la brutalidad. Knight y LeFleur son talentosos, pero su papel es en luchas individuales.
Thea Hail vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está en ascenso y WWE en camino hacia el título. Hail es popular pero puede absorber la derrota.
Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley) sinclair y grey ganan 75% Henley y Reid están dominantes como equipo, pero Sinclair y Grey son jóvenes talentosas que con una victoria podrían acercarse a Jacy Jayne.
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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