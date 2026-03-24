Este martes 24 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***) Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2) Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 24 de marzo de 2026

Ricky Saints vs. Tony D’Angelo.

TORNEO DE CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance).

Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance). Thea Hail vs. Kelani Jordan.

Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).

Gauntlet Eliminator | Contendiente #1 al Campeonato Norteamericano NXT

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 24 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

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Lucha Predicción Prob. Análisis Ricky Saints vs. Tony D’Angelo D’ANGELO Gana 52% Saints necesita recuperar momentum, pero D’Angelo es peligroso y está en modo reconstrucción. Es probable que el resultado no sea claro. Torneo Contendientes #1 Campeonato de Parejas NXT

Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) The Culling Avanza 65% Spears y Vance tienen la experiencia y la brutalidad. Knight y LeFleur son talentosos, pero su papel es en luchas individuales. Thea Hail vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está en ascenso y WWE en camino hacia el título. Hail es popular pero puede absorber la derrota. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley) sinclair y grey ganan 75% Henley y Reid están dominantes como equipo, pero Sinclair y Grey son jóvenes talentosas que con una victoria podrían acercarse a Jacy Jayne.