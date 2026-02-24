Este martes 24 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Kelani Jordan venció a Lola Vice (***)
- Tony D’Angelo venció a Cutler James (**)
- The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2)
- Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)
► Momentos clave
- Kelani Jordan atací sin descanso la mano herida de Lola Vice, quitándole la férula y finalmente forzando la victoria por sumisión.
- Tony D’Angelo dominó a Cutler James, y tras varias movidas de poder, lo remató con un spinebuster siguiendo así su venganza contra Darkstate.
- Caos total con múltiples interrupciones, pero The Vanity Project aprovecha una distracción y logra la cuenta de tres, convirtiéndose en los retadores #1 al Campeonato de Parejas NXT.
- El combate entre Elio LeFleur y Eli Knight terminó en empate luego de agotarse el tiempo. Robert Stone anunció que ambos avanzarían a una Triple amenaza por el Campeonato WWE Speed.
- Ethan Page dejó el piso de ringside expuesto para azotar a Shiloh Hill con su Twisted Grin dos veces y así retener el título.
► Cartelera WWE NXT 24 de febrero de 2026
- CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy (c) vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Myles Borne.
- CAMPEONATO NXT FEMENIL: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin y Saquon Shugars) (c) vs. The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes).
- TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Blake Monroe vs. Thea Hail.
- Sean Legacy vs. Keanu Carver.
- Uriah Connors vs. Kale Dixon.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 24 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|España peninsular, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (11 feb)
|Netflix
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (11 feb)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (11 feb)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (11 feb)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local