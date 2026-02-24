Este martes 24 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Kelani Jordan venció a Lola Vice (***) Tony D’Angelo venció a Cutler James (**) The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2) Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 24 de febrero de 2026

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 24 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Fecha: martes 24 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Ethan Page (c) vs. Myles Borne

Campeonato Norteamericano Myles Borne 51% Myles Borne podría dar la sorpresa. Veríamos una revancha en NXT Vengeance Day. Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca

Campeonato Femenil NXT Jayne Retiene 75% Jacy Jayne podría retener debido a un ataque de Zaria hacia Sol Ruca. DarkState (c) vs. Vanity Project

Campeonato de Parejas NXT DarkState Retiene 70% Los campeones están dominantes. The Vanity Project necesita más desarrollo. Jasper Troy (c) vs. LeFleur vs. Knight

Campeonato WWE Speed Eli KNIGHT 65% Eli Knight ha estado recibiendo mucho impulso. Blake Monroe vs. Thea Hail

Torneo Campeonato Femenil WWE Speed Thea Hail 60% Aunque Monroe quiere vengarse, podría repetirse el final fallido de su anterior encuentro. Sean Legacy vs. Keanu Carver SEAN LEGACY 55% Mayor push reciente. Uriah Connors vs. Kale Dixon Kale Dixon 55% Momentum ligeramente a favor de Dixon en desarrollo.