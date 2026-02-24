WWE NXT 24 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE NXT 24 de febrero 2026 | Jasper Troy vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight

Este martes 24 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Kelani Jordan venció a Lola Vice (***)
  2. Tony D’Angelo venció a Cutler James (**)
  3. The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2)
  4. Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***)
  5. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 24 de febrero de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 24 de febrero 2026 | Jasper Troy vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight
WWE NXT 24 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy (c) vs. Elio LeFleur vs. Eli Knight.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Myles Borne.
  • CAMPEONATO NXT FEMENIL: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin y Saquon Shugars) (c) vs. The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes).
  • TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Blake Monroe vs. Thea Hail.
  • Sean Legacy vs. Keanu Carver.
  • Uriah Connors vs. Kale Dixon.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 24 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00  Netflix 
🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT) 19:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00  The CW
🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00  Netflix
🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00  Netflix 
🇵🇦 Panamá 20:00  Netflix 
🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana 21:00  Netflix
🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador 20:00  Netflix 
🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00  Netflix 
🇨🇱 Chile (Santiago) 22:00  Netflix 
🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00  Netflix 
🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (11 feb)  Netflix 
🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia 03:00 (11 feb)  Netflix 
🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (11 feb) Netflix
🇮🇳 India (Nueva Delhi) 06:30 (11 feb)  Netflix
🇵🇭 Filipinas (Manila) 09:00 (11 feb)  Netflix
🇯🇵 Japón (Tokio) 10:00 (11 feb)  Netflix
🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local
🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local

⚠️ Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Ethan Page (c) vs. Myles Borne
Campeonato Norteamericano		 Myles Borne 51% Myles Borne podría dar la sorpresa. Veríamos una revancha en NXT Vengeance Day.
Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca
Campeonato Femenil NXT		 Jayne Retiene 75% Jacy Jayne podría retener debido a un ataque de Zaria hacia Sol Ruca.
DarkState (c) vs. Vanity Project
Campeonato de Parejas NXT		 DarkState Retiene 70% Los campeones están dominantes. The Vanity Project necesita más desarrollo.
Jasper Troy (c) vs. LeFleur vs. Knight
Campeonato WWE Speed		 Eli KNIGHT 65% Eli Knight ha estado recibiendo mucho impulso.
Blake Monroe vs. Thea Hail
Torneo Campeonato Femenil WWE Speed		 Thea Hail 60% Aunque Monroe quiere vengarse, podría repetirse el final fallido de su anterior encuentro.
Sean Legacy vs. Keanu Carver SEAN LEGACY 55% Mayor push reciente.
Uriah Connors vs. Kale Dixon Kale Dixon 55% Momentum ligeramente a favor de Dixon en desarrollo.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos