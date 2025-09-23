WWE NXT 23 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Oba Femi defenderá el Campeonato NXT ante Trick Williams, quien pondrá al mismo tiempo en juego el Campeonato Mundial TNA. El vencedor no solo saldrá con ambos cinturones, sino que además se ganará el derecho de defender el título de NXT ante Ricky Saints en No Mercy, el 27 de septiembre. Esta lucha marca una escalada directa en la rivalidad entre NXT y TNA, que hasta ahora había estado latente pero ahora explotará con consecuencias reales. ¿Quién saldrá del ring con ambas preseas? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Candice LeRae y Lainey Reid se enfrentarán en la final del torneo para determinar la retadora número uno al Campeonato Femenil WWE Speed. La ganadora se medirá con Sol Ruca en No Mercy.

Además, Lexis King y Myles Borne tendrán un Lights Out Match, el cual promete mucha violencia.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro