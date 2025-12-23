WWE NXT 23 DE DICIEMBRE 2025 .— La Campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, aparecerá en la edición navideña de NXT para defender su título ante Sol Ruca. La lucha fue oficializada después de que Ruca consiguiera la victoria más significativa de su carrera durante Saturday Night’s Main Event, donde derrotó a Bayley y llamó la atención de la Gerente General Ava, quien le concedió la oportunidad. Esta será la primera defensa de Green desde que recuperó el cinturón en noviembre. Se espera que sea un interesante encuentro, pues aunque Ruca pierda, si tiene un buen desempeño podrá solidificar su futuro. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En un encuentro de relevos mixtos denominado Christmas Chaos, Arianna Grace y Channing ‘Stacks’ Lorenzo enfrentarán a Skylar Raye y Shiloh Hill.

En mano a mano veremos a Izzi Dame contra Lola Vice.

Además, en las semifinales del torneo de Contendiente #1 por el Campeonato WWE Speed, Tavion Heights enfrentará a Eli Knight, mientras que Lexis King se medirá con Andre Chase.

WWE NXT 23 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro