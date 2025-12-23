Este martes 23 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail se convirtió en la nueva campeona al vencer a Blake Monroe (** 1/2)
- Hank y Tank venció a OTM (***)
- Kendal Grey y Wren Sinclair vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
- Leon Slater venció a Miles Borne, Joe Hendry y Dion Lennox (*** 1/2)
► Momentos clave
- Blake Monroe defendió el Campeonato Femenil Norteamericano NXT ante Thea Hail. Ambas lucharon con intensidad desde el primer cruce, pero todo terminó de manera sorpresiva cuando Hai amarró a Monroe en un inusual toque de espaldas y se llevó la lucha y el cinturón.
- Hank Walker y Tank Ledger enfrentaron a OTM (Bronco Nima y Lucien Price). El combate nunca se les escapó de las manos, manteniendo el ritmo. El cierre llegó con una combinación contundente de Hank & Tank que reafirmó su regreso a NXT.
- Kendal Grey y Wren Sinclair apostaron por el trabajo en equipo frente a Fatal Influence. Grey fue clave neutralizando a Fallon Henley en los momentos decisivos. La sumisión final inclinó definitivamente la balanza.
- El Fatal 4-Way para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT fue caótico y veloz. Cada uno tuvo su oportunidad de ganar en medio del desorden. Leon Slater encontró el instante justo para imponerse y convertirse en retador de Oba Femi.
► Cartelera WWE NXT 23 de diciembre de 2025
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Chelsea Green (c) vs. Sol Ruca.
- CHRISTMAS CHAOS: Arianna Grace y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vs. Skylar Raye y Shiloh Hill.
- Izzi Dame vs. Lola Vice.
- TORNEO #1 CONTENDIENTE al CAMPEONATO WWE SPEED, SEMIFINAL: Tavion Heights vs. Eli Knight.
- TORNEO #1 CONTENDIENTE al CAMPEONATO WWE SPEED, SEMIFINAL: Lexis King vs. Andre Chase.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 23 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.