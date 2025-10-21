WWE NXT 21 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 21 de octubre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► El pasado martes en NXT
- Josh Briggs venció a Matt Cardona (** 1/2)
- Hijo del Dr. Wagner Jr. venció a Lexis King (** 1/2)
- Blake Monroe venció a Zaria (** 1/2)
- Hank y Tank vs. Chase U vs. The Culling: sin ganador (**)
- CAMPAL FEMENIL – RETADORA NUMERO UNO: ganadora Tatum Paxley (** 1/2)
► Momento clave
- La ganadora de la campal para determinar a la nueva retadora de la Campeona NXT, Jacy Jayne fue alguien que nadie esperaba: Tatum Paxley.
- El pasado martes el Hijo del Dr. Wagner Jr. venció a Lexis King y ahora buscará conquistar el Campeonato Norteamericano, cuando haga frente a Ethan Page en el evento especial Halloween Havoc, el combate será bajo la modalidad “Día de Muertos”.
- En su afán de buscar otra oportunidad titular Blake Monroe se enfrentó en mano a mano contra ZARIA y de manera controvertida obtuvo una victoria que la mantiene en la fila por una oportunidad por el Campeonato Femenil NXT
► Cartelera WWE NXT 21 de octubre de 2025
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X TNA: Leon Slater (c) vs. Channing ‘Stacks’ Lorenzo.
- TORNEO SPEED, PRIMERA RONDA: Axiom vs. Sean Legacy.
- TORNEO SPEED, PRIMERA RONDA: Jasper Troy vs. Zachary Wentz.
- OTM (Lucien Price y Bronco Nima) vs. Hank Walker y Tank Ledger
- Ricky Saints y Trick Williams firman el contrato de su combate en Halloween Havoc
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: martes 21 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.