WWE NXT 2025: Resultados de todos los episodios | Lo mejor y lo peor

NXT es la marca de desarrollo de WWE, pero a lo largo de los años se ha convertido en mucho más: un espacio donde las futuras Superestrellas construyen su nombre y donde los fans disfrutan de luchas que muchas veces superan en calidad a las de Raw y SmackDown.

Cada semana, desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, NXT presenta luchas intensas, sorpresas y grandes rivalidades. En este hub encontrarás todos los resultados completos de WWE NXT en 2025, así como los análisis 3×3: Lo mejor y lo peor de cada episodio, para que no te pierdas nada de lo que sucede en la marca amarilla.

► Resultados WWE NXT 2025

► Análisis 3×3 WWE NXT 2025