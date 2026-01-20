WWE NXT 20 DE ENERO 2026 .— Elio LeFleur, el luchador antes conocido como Aigle Blanc, hará su debut televisado en NXT, y lo hará nada menos que una lucha titular. Le disputará el Campeonato Norteamericano NXT al peligroso Ethan Page, quien aspiraba a participar en la lucha de escaleras por el Campeonato NXT el próximo 3 de febrero, pero la Gerente General Ava decidió que debía concentrarse en su título, así que lo programó contra el nuevo recluta francés para poner en valor su largo reinado. LeFleur llega con gran impulso después de presentarse con AAA en Puebla el pasado mes de noviembre, y buscará convertirse en monarca desde su primera aparición ante las cámaras de la marca plateada. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En cuando a las clasificatorias para la lucha de escaleras de seis contendientes por el Campeonato NXT (donde ya está confirmado Ricky Starks), veremos a Josh Briggs contra Shiloh Hill, además de Sean Legacy contra Eli Knight.

Está también programada una lucha en triple amenaza para definir a las contendientes #1 al Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA: Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. y Lainey Reid y Fallon Henley.

Además, Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes, con Jackson Drake) enfrentarán a vs. Chase University (Uriah Connors y Kale Dixon, con Andre Chase).

WWE NXT 20 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

WWE NXT 20 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page vs. Elio LeFleur 1. Campeonato Norteamericano NXT: Ethan Page vs. Elio LeFleur La superestrella francesa empezó con bastante ímpetu su combate de estreno, y con ataques rápidos puso en apuros a su rival, quien recurrió a su astucia para sorprenderlo cuando este se aprestaba a atacar desde el aire, apoyándose en las cuerdas. Page empezó a controlar las acciones, pero Elio se recuperó tras el comercial y por varias ocasiones amenazó con llevarse el triunfo con un buen arsenal de movimientos, e incluso, no se rindió y buscó la victoria con un De costa a costa; sin embargo, falló una plancha de 450 grados con Page recibiéndole con las rodillas en alto. Elio logró evitar el Ego's Edge y aplicó una patada, seguido de un bombazo, y el recurso de la trampa con la enredadera para llevarse el triunfo. El Final Enredadera de Page Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen debut para Elio LeFleur. Impresionó como retador.

Contras



WWE NXT 20 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page vs. Elio LeFleur 2. Shiloh Hill vs. Josh Briggs E inició el torneo para buscar a los participantes de la lucha de escaleras por el Campeonato NXT vacante, con Ricky Saints en la mesa de comentaristas. Shiloh inició con agresividad, sin tenerle miedo a su rival más experimentado, quien logró sorprenderlo cuando buscó atacar desde el aire, y la acción se emparejó un poco, hasta que ambos salieron del ring, donde Josh tomó el control, y así se mantuvo incluso cuando regresaron al ring. Eventualmente, Shiloh logró recuperarse y montar una ofensiva que combinó poder con agilidad, pero Briggs logró frenarlo con una bota en la cara y derribarlo con un Chokeslam que lo dejó muy cerca de la victoria. Shiloh volvió a poner las cosas a su favor cuando Briggs falló un Moonsault y con una contralona se llevó el triunfo. El Final Contralona de Shiloh sobre Briggs Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen desempeño de Shiloh Hill.

Contras



Tras el combate, Tony D’Angelo apareció para castigar a ambos. Luego, cruzó miradas con Ricky Saints antes de irse.

WWE NXT 20 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page vs. Elio LeFleur 3. Vanity Project vs. Chase U Las acciones fueron de ida y vuelta, hasta que los de Chase U sacaron a sus rivales fuera del ring y los conectaron con sendos topes; sin embargo, los de Vanity Project lograron encontrar una apertura y le aplicaron un castigo a Connors, impidiéndole llegar a su esquina. Dixon finalmente encontró su turno y despachó con sendos ataques a sus rivales, sacándolos del ring y rematándolos con un tope con giro; sin embargo, no logró pasar de la cuenta de dos cuando volvió al ring, aunque lograría combinarse con su compañero para controlar a Baylor. Connors fue sacado del ring y Dixon quedó en inferioridad numérica y terminó siendo liquidado. El Final Doble equipo sobre Dixon Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen debut de Vanity Project

Contras Otra derrota para Chase U



Lola Vice y Thea Hail le pidieron a Ava una oportunidad por el Campeonato Norteamericano Femenil NXT, y Ava les propuso un enfrentamiento entre ambas para definir.

Keanu Carver fue entrevistado tras bastidores para hablar sobre su eventual combate clasificatorio, pero este se marchó enojado.

Jaida Parker apareció y tuvo un gran recibimiento del público y esta dijo que estaba muy feliz de volver, viendo cómo muchas cosas han cambiado. Dijo que Blake Monroe se estaba robando los reflectores como si fuera lo máximo, aunque mencionó que todas merecen su mérito.

Jaida de que los estándares no tienen por qué hablar, sino actuar, y que ella representaba ese estándar. También mencionó las adversidades con las que ha tenido que lidiar, quienes le decían que no podía, pero logró impresionar al público.

Las luces se apagaron y Blake Monroe apareció pidiendo reflectores sobre ella, para recordarle quién era la que merecía el foco. Luego, le dijo a Jaida que cometió un error al interrumpirla y que era solo habladurías, y que le hará pagar. Jaida le dijo que le demostrará lo contrario.

WWE NXT 20 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page vs. Elio LeFleur 4. Shawn Legacy vs. Eli Knight Tuvimos el segundo combate clasificatorio aquí, con dos hombres que son rapidísimos, y con un buen arsenal en el ring, sin que ninguno tome una ventaja. Knight estaba muy impetuoso , pero Legacy era un poco más rudo en sus ataques, pero sin descuidar la agilidad, mostrándola cuando aplicó un Spanish Fly y una plancha de 450 grados. Knight contraatacó con un par de Moonsault, pero la cuenta no pasó de dos. Segundos después, ambos intercambiaron enredaderas, pero la cuenta quedó en dos, y Knight siguió insistiendo derribando a su rival, pero viendo cómo le bloqueaban su Moonsault. Legacy consiguió el triunfo segundos después. El Final Shambles de Legacy Valoración 4.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Ambos desplegaron buenos movimientos.

Contras Muy corto, la parte televisada.



Tras el combate, Legacy y Knight se dieron la mano, pero llegó Tony D’Angelo para atacar a ambos. Ava llegó con varios miembros de seguridad, quienes lo arrestaron sin que Tony opusiera mayor resistencia.

Desde el parqueadero, OTM lanzó el desafío a Darkstate para una lucha titular la próxima semana.

WWE NXT 20 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Ethan Page vs. Elio LeFleur 5. Zaria y Sol Ruca vs. Fatal Influence vs. Wren Sinclair y Kendal Grey La acción inició temprano, con Sol intentando la cuenta de tres con la cobertura sobre dos de sus rivales. Kendal también buscó lo suyo con una enredadera sobre Sol, pero tampoco tuvo éxito. Zaria decidó ingresar, y aunque empezó dominando, Wren y Kendal se combinaron par derribarla, aunque las miembros de Fatal Influence se encargaron de neutralizarla. Zaria también le plantó cara al trío de rudas, con Jacy pidiendo piedad. Sol quiso combinarse con Zaria, pero el hombro de esta aparentemente falló y no pudieron concretar su movimiento, siendo sacadas por Fatal Influence, quienes festejaron muy pronto ya que Kendal y Wren se lanzaron sobre ellas desde la cuerda superior. En una alianza impensada entre Zaria y Fallon, consiguieron el Doomsday Device sobre Kendal, quien cedió el relevo a su compañera Wren, que logró conectar un par de buenos ataques sobre sus rivales y se apoyó en su compañera para ponerse a punto de la victoria, en un conteo que fue interrumpido por Lainey, quien a su vez, madrugó a Kendal con un bombazo con giro para lograr otra cuenta de dos. Lainey buscó la victoria sobre Kendal, pero la ayuda de Jacy no fue suficiente, porque la Campeona Evolve telegrafió el ataque y lo esquivó. Luego, Kendal sometió a Lainey con una palanca al brazo, pero Sol se lanzó desde el aire para romper la llave. Lainey, Sol y Kendal tuvieron un intercambio en el ring, pero Fallon también ingresó para ayudar a su compañera y fue sacada del ring por Sol, quien tuvo que salir porque Zaria se robó el conteo, y parecía que le iba bien tras conectar una doble lanza, pero su maniobra conjunta con Sol siguió sin prosperar. Fatal Influence, con la ayuda de Jacy, logró frenar a Kendal y a Wren, dejándolas sin reacción afuera del ring, y Zaria quedó en un uno contra dos, pero fue salvada por Sol en dos oacasiones con la segunda conectando un doble Sol Snatcher sobre Lainey y Fallon. Zaria recogió los escombros y liquidó a Fallon. El Final F5 de Zaria a Fallon Valoración 6.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Las seis se lucieron.

Contras

