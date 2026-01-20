WWE NXT 20 DE ENERO 2026 .— Elio LeFleur, el luchador antes conocido como Aigle Blanc, hará su debut televisado en NXT, y lo hará nada menos que una lucha titular. Le disputará el Campeonato Norteamericano NXT al peligroso Ethan Page, quien aspiraba a participar en la lucha de escaleras por el Campeonato NXT el próximo 3 de febrero, pero la Gerente General Ava decidió que debía concentrarse en su título, así que lo programó contra el nuevo recluta francés para poner en valor su largo reinado. LeFleur llega con gran impulso después de presentarse con AAA en Puebla el pasado mes de noviembre, y buscará convertirse en monarca desde su primera aparición ante las cámaras de la marca plateada. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
En cuando a las clasificatorias para la lucha de escaleras de seis contendientes por el Campeonato NXT (donde ya está confirmado Ricky Starks), veremos a Josh Briggs contra Shiloh Hill, además de Sean Legacy contra Eli Knight.
Está también programada una lucha en triple amenaza para definir a las contendientes #1 al Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA: Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. y Lainey Reid y Fallon Henley.
Además, Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes, con Jackson Drake) enfrentarán a vs. Chase University (Uriah Connors y Kale Dixon, con Andre Chase).
WWE NXT 20 de enero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
1. Campeonato Norteamericano NXT: Ethan Page vs. Elio LeFleur
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen debut para Elio LeFleur. Impresionó como retador.
Contras
2. Shiloh Hill vs. Josh Briggs
El Final
Valoración
5.1
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen desempeño de Shiloh Hill.
Contras
Tras el combate, Tony D’Angelo apareció para castigar a ambos. Luego, cruzó miradas con Ricky Saints antes de irse.
3. Vanity Project vs. Chase U
El Final
Valoración
4.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen debut de Vanity Project
Contras
- Otra derrota para Chase U
Lola Vice y Thea Hail le pidieron a Ava una oportunidad por el Campeonato Norteamericano Femenil NXT, y Ava les propuso un enfrentamiento entre ambas para definir.
Keanu Carver fue entrevistado tras bastidores para hablar sobre su eventual combate clasificatorio, pero este se marchó enojado.
Jaida Parker apareció y tuvo un gran recibimiento del público y esta dijo que estaba muy feliz de volver, viendo cómo muchas cosas han cambiado. Dijo que Blake Monroe se estaba robando los reflectores como si fuera lo máximo, aunque mencionó que todas merecen su mérito.
Jaida de que los estándares no tienen por qué hablar, sino actuar, y que ella representaba ese estándar. También mencionó las adversidades con las que ha tenido que lidiar, quienes le decían que no podía, pero logró impresionar al público.
Las luces se apagaron y Blake Monroe apareció pidiendo reflectores sobre ella, para recordarle quién era la que merecía el foco. Luego, le dijo a Jaida que cometió un error al interrumpirla y que era solo habladurías, y que le hará pagar. Jaida le dijo que le demostrará lo contrario.
4. Shawn Legacy vs. Eli Knight
El Final
Valoración
4.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Ambos desplegaron buenos movimientos.
Contras
- Muy corto, la parte televisada.
Tras el combate, Legacy y Knight se dieron la mano, pero llegó Tony D’Angelo para atacar a ambos. Ava llegó con varios miembros de seguridad, quienes lo arrestaron sin que Tony opusiera mayor resistencia.
Desde el parqueadero, OTM lanzó el desafío a Darkstate para una lucha titular la próxima semana.
5. Zaria y Sol Ruca vs. Fatal Influence vs. Wren Sinclair y Kendal Grey
El Final
Valoración
6.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Las seis se lucieron.
-
