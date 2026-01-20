Este martes 20 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Lola Vice venció a Kelani Jordan (***)
- CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy retuvo ante Tavion Heights (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)
- SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry venció a Dion Lennox (***)
► Momentos clave
- Lola Vice aprovechó que el árbitro llamó la atención a Kelani Jordan por usar la cuerda y conectó un Spinning Back Fist para asegurar la victoria y posicionarse como amenaza para Izzi Dame.
- En la lucha por el Campeonato WWE Speed, Jasper Troy resistió el impulso de Tavion Heights y, con menos de un minuto restante, aplicó un devastador Black Hole Slam para retener exitosamente.
- Stacks retuvo el Campeonato Internacional TNA tras una lucha disputada en la que Arianna Grace se involucró, permitiendo a Stacks ejecutar una rodada para asegurar la victoria.
- Joe Hendr enfrentó a Don Lennox en una lucha sin descalificación llena de violencia, la aparición de Tony D’Angelo cambió el rumbo al atacar a ambos competidores y colocar a Hendry sobre el cuerpo de Lennox para que obtuviera la victoria.
► Cartelera WWE NXT 20 de enero de 2026
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Elio LeFleur.
- CLASIFICATORIAS PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT:
💥Josh Briggs vs. Shiloh Hill.
💥Sean Legacy vs. Eli Knight.
- CONTENDIENTES #1 CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Lainey Reid y Fallon Henley.
- Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) vs. Chase University (Uriah Connors y Kale Dixon).
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 20 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local