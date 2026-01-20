WWE NXT 20 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE NXT 20 de enero 2026 | Ethan Page vs. Elio LeFleur

Este martes 20 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Lola Vice venció a Kelani Jordan (***)
  2. CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy retuvo ante Tavion Heights (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)
  4. SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry venció a Dion Lennox (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 20 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 20 de enero 2026 | Ethan Page vs. Elio LeFleur
WWE NXT 20 de enero 2026.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Elio LeFleur.
  • CLASIFICATORIAS PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO NXT:
    💥Josh Briggs vs. Shiloh Hill.
    💥Sean Legacy vs. Eli Knight.
  • CONTENDIENTES #1 CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: Sol Ruca y Zaria vs. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Lainey Reid y Fallon Henley.
  • Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) vs. Chase University (Uriah Connors y Kale Dixon).

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 20 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido)
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España)
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local
