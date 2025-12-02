WWE NXT 2 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 2 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) retuvo ante Sean Legacy (***) CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley venció a ZARIA (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee vencio a Kelani Jordan (c) y Jordynne Grace (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) retuvo ante Lainey Reid (** 1/2) Myles Borne venció a Trick Williams (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 25 de noviembre de 2025

Josh Briggs vs. Tavion Heights.

Je’Von Evans, Leon Slater, Joe Hendry y Myles Borne vs. DarkState (Saquon Shugars, Dion Lennox, Osiris Griffin y Cutler James).

Izzi Dame explica su traición hacia Tatum Paxley.

Cumbre de las participantes del Iron Survivor Challenge femenil.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 2 de diciembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW / Netflix (según región) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW / Netflix (según región) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix / consultar guía local Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM) Panamá 20:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.