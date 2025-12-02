WWE NXT 2 DE DICIEMBRE 2025 .— Josh Briggs y Tavion Heights se verán las caras este martes. Su rivalidad se encendió el 4 de noviembre, cuando Heights intervino para distraer a Briggs durante su combate contra El Grande Americano, provocando su derrota. Esto llevó a una lucha el 11 de noviembre, la cual terminó con victoria de Heights. Desde entonces, el odio entre ambos fue creciendo hasta explotar la semana pasada, cuando terminaron enfrascados en una gresca en los pasillos durante NXT Gold Rush, así que la inevitable revancha fue programada en este episodio, que será la antesala de NXT Deadline. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En un choque de cuatro contra cuatro, Je’Von Evans, Leon Slater, Joe Hendry y Myles Borne se medirán con DarkState (Saquon Shugars, Dion Lennox, Osiris Griffin y Cutler James).

Por su parte, Izzi Dame explicará su traición hacia Tatum Paxley.

Además, habrá una cumbre con las participantes del Iron Survivor Challenge.

WWE NXT 2 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Las combatientes del Iron Survivor femenil: Lola Vice, Sol Ruca, Kendal Grey, Jordynne Grace y Kelani Jordan, se encontraron con Ava en el centro del ring. Sol Ruca tomó la palabra y dijo que ganará en Deadline y será campeona en New Year’s Evil.

Jordynne tomó la palabra y dijo que nadie conoce lo mucho que se ha esforzado, y Lola la mandó a callar también diciendo que sería la campeona. Kendal les hizo saber que ella era la única campeona en el ring, y que suele levantar su nivel ante la adversidad.

Kelani mandó a callar a Kendal y, entre abucheos, le dijo a Kendal que ahora estará nadando con tiburones grandes, y al resto, que no le importaban sus excusas y que en el Iron Survivor será la ganadora, calificando al resto como segundonas.

Las miembros de Fatal Influence aparecieron, con Jacy diciendo que estaba emocionada de volver a ser campeona por ver quién será su siguiente retadora. Sin embargo, se preguntó quién será la siguiente perdedora que la enfrentará en New Year’s Evil.

Luego, Jacy habló una a una sobre sus potenciales rivales, y Kelani dijo que debía continuar siendo la campeona Knockouts de no ser por Jordynne, y el caos se desató en el ring. Lola, Kendal y Sol se quedaron de pie en el ring.

WWE NXT 2 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Josh Briggs vs. Tavion Heights 1. Thea Hail vs. Arianna Grace Ambas empezaron forcejeando y la acción fue muy trabada, mientras Joe Hendry y Stacks apoyaban a sus compañeras en ringside. Arianna fue sacada del ring y recibió un tope suicida de Thea, con lo cual empezó a tomar el control del combate hasta que Stacks le tomó del pie. Joe Hendry fue para atacar a Stacks con su Chokeslam y en el ring, Arianna quiso sorprender a Thea con una enredadera, pero no le resultó y terminó recibiendo un Kimura. El Final Kimura de Thea Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena victoria para Thea Hail, quien retoma la senda del triunfo.

WWE NXT 2 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Josh Briggs vs. Tavion Heights 2. Josh Briggs vs. Tavion Heights La acción inició temprano cuando ambos se atacaron fuera del ring, y después se hizo oficial, con Tavion tomando la iniciativa y Briggs contraatacando con fuertes golpes y un Chokeslam, mientras el público se metía con él pidiéndole que se marchara. Tavion volvió a replicar con su estilo de lucha libre amateur y consiguió varios derribos. Con ambos fuera del ring, Tavion embistió a su rival y rompieron la barrera de protección. Tavion lucía en control, pero Briggs le aplicó una zancadilla y provocó que impacte en uno de los protectores del esquinero, luego de lo cual volvió a descargar varios poderosos ataques. Tavion encontró una apertura y logró derribar a su rival. Briggs tomó una cadena, pero Tavion se lo impidió y logró una cuenta de dos con un Belly to Belly. Sin embargo, este se descuidó de su rival por discutir con el réferi, y tras enviarlo contra las cuerdas, consiguió liquidarlo con un lazo. El Final Lazo de Tavion. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Combate decente que tuvo su cuota de intensidad.

Izzi Dame llegó junto a The Culling para justificar su ataque a Tatum Paxley diciendo que ella le había dado un propósito, pero que a cambio recibió egoísmo y que Tatum sentía que todo lo que ella y The Culling le dieron a ella no parecía suficiente para ella.

Izzi le dijo a Tatum que en San Antonio terminará el trabajo que inició en New York. Tatum apareció en la pantalla gigante, triste y sin familia, y le dijo que le quitó todo lo que le importaba. Izzi le dijo que ella fue quien los rechazó y le pidió que apareciera y la encarara, salvo que le tuviera miedo.

Tatum le dijo a Izzi que tenía miedo de no saber en qué convertirse porque en Deadline le hará sentir todo su dolor.

