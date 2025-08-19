WWE NXT 19 de agosto 2025 | Resultados en vivo | Fatal Influence vs. Elegance Brand

por
Cobertura y resultados WWE NXT 19 de agosto 2025 | Fatal Influence vs. Elegance Brand

WWE NXT 19 DE AGOSTO 2025 .— NXT regresa a Philadelphia, donde veremos una lucha de entre las dos principales tercias femeniles de la marca dorada y de TNA. Por un lado, Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx). Por el otro, Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance y M by Elegance), acompañadas por su mayordomo personal. Este combate se perfila como un preludio a la triple amenaza por el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA en Heatwave, donde Jacy Jayne defenderá su título ante Ash y Masha Slamovich. La acción de NXT se emite desde The Met Philadelphia, en Philadelphia, Pennsylvania.

Y ya que estamos en Philadelphia, se llevará a cabo una Philadelphia Street Fight entre Josh Briggs y Yoshiki Inamura.

En lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT, Trick Williams se medirá con Je’Von Evans.

Por su parte, Ricky Saints tendrá un mano a mano con Jasper Troy.

Además, se espera una confrontación cara a cara entre Blake Monroe y Jordynne Grace, quienes se enfrentarán en Heatwave.

WWE NXT 19 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados WWE NXT 19 de agosto 2025 | Fatal Influence vs. Elegance Brand
WWE NXT 19 de agosto 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Redactor, editor, columnistas y realizador de coberturas, en distintas etapas, desde 2010 en SÚPER LUCHAS.

Archivo de artículos