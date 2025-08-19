WWE NXT 19 DE AGOSTO 2025 .— NXT regresa a Philadelphia, donde veremos una lucha de entre las dos principales tercias femeniles de la marca dorada y de TNA. Por un lado, Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx). Por el otro, Elegance Brand (Ash by Elegance, Heather by Elegance y M by Elegance), acompañadas por su mayordomo personal. Este combate se perfila como un preludio a la triple amenaza por el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA en Heatwave, donde Jacy Jayne defenderá su título ante Ash y Masha Slamovich. La acción de NXT se emite desde The Met Philadelphia, en Philadelphia, Pennsylvania.
Y ya que estamos en Philadelphia, se llevará a cabo una Philadelphia Street Fight entre Josh Briggs y Yoshiki Inamura.
En lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT, Trick Williams se medirá con Je’Von Evans.
Por su parte, Ricky Saints tendrá un mano a mano con Jasper Troy.
Además, se espera una confrontación cara a cara entre Blake Monroe y Jordynne Grace, quienes se enfrentarán en Heatwave.
WWE NXT 19 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro