WWE NXT 18 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 18 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy venció a El Grande Americano (** 1/2)
  2. Thea Hail venció a Alba Fyre (*** 1/2)
  3. Fallon Henley venció a Skylar Raye (**)
  4. Tavion Heights venció a Josh Briggs (** 1/2)
  5. CAMPEONATO NXT, LAST MAN STANDING: Ricky Saints retuvo ante Trick Williams (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 18 de noviembre de 2025

WWE NXT 18 de noviembre 2025.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Joe Hendry y Thea Hail.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Jacy Jayne.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Blake Monroe (c) vs. Sol Ruca.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) (c) vs. Je’Von Evans y Leon Slater.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 18 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Theater at Madison Square Nueva York City, New York.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.

