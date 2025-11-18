WWE NXT 18 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 18 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy venció a El Grande Americano (** 1/2)
- Thea Hail venció a Alba Fyre (*** 1/2)
- Fallon Henley venció a Skylar Raye (**)
- Tavion Heights venció a Josh Briggs (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT, LAST MAN STANDING: Ricky Saints retuvo ante Trick Williams (**** 1/2)
► Momentos clave
- Jasper Troy sorprendió al derrotar a El Grande Americano y ganar el Campeonato WWE Speed. El campeón intentó usar una placa metálica de forma ilegal, pero el réferi lo descubrió. En el caos, Troy aprovechó una distracción y remató con un Black Hole Slam para la victoria.
- Thea Hail logró una de las victorias más importantes de su carrera ante una rival experimentada como Alba Fyre. Tras un Tornado DDT que casi le cuesta la lucha, Hail remontó y cerró con un Michinoku Driver y un Kimura Lock que la llevó al triunfo.
- Ricky Saints retuvo el Campeonato NXT ante Trick Williams en una brutal batalla. Tras la lucha, Oba Femi regresó, apareciendo en la rampa mientras el campeón lo miraba.
► Cartelera WWE NXT 18 de noviembre de 2025
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Joe Hendry y Thea Hail.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Jacy Jayne.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Blake Monroe (c) vs. Sol Ruca.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) (c) vs. Je’Von Evans y Leon Slater.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 18 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: The Theater at Madison Square Nueva York City, New York.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.