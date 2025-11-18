WWE NXT 18 DE NOVIEMBRE 2025 .— NXT presenta este martes la primera parte de su especial Gold Rush. En esta noche se disputarán cuatro luchas titulares, haciendo de la velada un evento crucial tanto para la marca plateada como para sus aliados, pues AAA, TNA y EVOLVE estarán representados. En uno de los duelos principales, Joe Hendry y Thea Hail serán los retadores de Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Durante el episodio del 4 de noviembre, Hendry y Hail arruinaron la celebración de Page y Green, posicionándose como contendientes al título de la empresa mexicana. ¿Conseguirán coronarse? La acción de NXT se emite desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York.

Jacy Jayne tendrá su última oportunidad para regresar al trono como Campeona NXT. Si no logra vencer a Tatum Paxley, no podrá volver a desafiarla.

La Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, expondrá el título ante Sol Ruca, quien regresa con todo tras ausentarse por lesión.

Además, DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante Je’Von Evans y Leon Slater, un choque que promete velocidad y estrategia.

1. Campeonato de Relevos Mixtos AAA: Chelsea Green y Ethan Page vs. Joe Hendry y Thea Hail Los hombres iniciaron la acción, con Hendry tomando el control, Chelsea y Thea ingresaron y tampoco le fue bien a la campeona y All Ego volvió a ver acción, solo para que él y Chelsea fueran sacados por sus retadores ante la euforia del público. Tras el comercial, Hendry y Page forcejeaban, y Chelsea quiso interferir, pero ante la distracción del réferi, Page se valió de una artimaña y consiguió una cuenta de dos tras un codebreaker. Hendry consiguió varios suplexes sobre su rival, y Chelsea quiso interferir, solo para salir disparada del ring y The Hail se lanzó sobre Page y Alba Fyre, quienes estaban en ringside. Thea forcejeó con Chelsea y logró una cuenta de dos que fue interrumpida por Ethan Page; luego, la sometió con un Kimura, pese a que la campeona no se rendía. Hendry y Page ingresaron al ring y en el forcejeo, rompieron la llave. Chelsea aprovechó un descuido de su rival y la remató con el Unprettier. El Final Unprettier de Chelsea sobre Thea Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena química entre Chelsea y Ethan Page

Ava anunció que John Cena va a escoger la próxima semana a los competidores del Iron Survivor, que tendrá lugar en NXT Deadline.

Tavion Heights fue entrevistado entre el público para hablar sobre la posibilidad de ir a NXT Deadline; sin embargo, Josh Briggs apareció para golpearlo y se armó el caos allí.

2. Campeonato Nortemericano Femenil NXT: Blake Monroe vs. Sol Ruca Ambas empezaron a forcejear y Sol buscó embestir a su rival con una patada, pero falló y Blake la puso a dar vueltas, logrando una contralona para una cuenta de dos; sin embargo, su rival hizo exactamente lo mismo segundos después. Sol siguió en control por un rato y sacó a su rival fuera del ring. Tras el comercial, Sol descargó una buena ofensiva, pero tenía su rodilla lastimada por el castigo recibido, aunque logró arreglárselas para conectar un Shining Wizard y lgorar una cuenta de dos. Blake le dio un derechazo y Sol replicó con una patada y ambas quedaron tendidas en el ring. Blake buscó ya ir con todo y le aplicó un Leg Crab a su rival, castigando aún más su rodilla y decidió enfocar su castigo allí y, tras sacarle el protector de su rodilla, le volvió a aplicar la misma llave a Sol. Zaria estaba deseperada por lo que veía y tomó una toalla, arrojándola finalmente al ring. El Final Zaria arrojó la toalla Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate muy intenso y una historia que avanza entre Sol Ruca y Zaria

Ricky Saints llegó al ring y Oba Femi llegó también para el careo. Ricky le dio la bienvenida y dijo que ya esperaba que tarde o temprano iba a volver. Sin embargo, le recordó que su victoria ante él no fue cosa de suerte y le recordó que pagó caro por subestimarlo.

Oba le dijo que Ricky no ha cambiado nada desde la última vez que se encontraron, diciéndole que era el mismo «con la mente pequeña» y dijo que se tomó su tiempo porque no quería involucrarse en la guerra entre NXT y TNA o en su rivalidad con Trick Williams. Dijo que él estaba de vuelta y que lo va a destruir porque «papá está en casa».

Ricky le dijo que si Oba quería su revancha, la tendrá en Deadlline. Trick Williams apareció para decirle que él no descansará hasta que le quite el título. Miles Borne apareció y atacó a Trick con una silla y les dijo a Oba y Ricky que será el Iron Survivor y que esperará a uno de los dos en New Year’s Evil.

3. Campeonato de Parejas NXT: Darkstate vs. Leon Slater y Je'Von Evans JeVon inició atacando con una plancha lanzándose sobre los otros dos miembros de Darkstate, mientras que Leon buscó la victoria rápida sobre Dion, quien respondió arrinconándolo en el esquinero y dánole a Osiris la oportunidad de aplicarle una contralona, pero fue salvado por JeVon. La acción sigue siendo bastante dinámica gracias a las intervenciones de los retadores, quienes hicieron gala de su agilidad, y tras sacar a sus rivales fuera del ring, se lanzaron con sendas planchas sobre todos los miembros de Darkstate. Los campeones recuperaron el control durante el comercial, sometiendo a JeVon, quien se las arregló para repartir patadas a sus dos rivales y llegar a su esquina, donde Leon reingresó y dio una buena demostración de su ofensiva frente a Osiris, mientras aprovechó para castigar a Dion, que no era el hombre legal; sin embargo, no pudo lograr la ansiada cuenta de tres. JeVon regresó al ring y ayudó a Leon para que este salte sobre la cuerda superior y conecte sobre sus rivales. Luego, JeVon le aplicó una Cutter y una plancha a Osiris, pero la cuenta se quedó en dos. Shugars quiso interferir y Leon lo atacó con una patada, mientras que los campeones plancharon con un doble bombazo a Leon. JeVon quiso salvar a su compañero, pero Dion se apartó y terminó impactando en el hombre de TNA. Tras sacar a JeVon, los campeones terminaron de liquidar a Leon. El Final Combinación entre Dion y Osiris sobre Leon Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gran combate. Leon Slater y JeVon Evans son impresionantes.

4. Campeonato Femenil NXT: Tatum Paxley vs. Jacy Jayne Contenido El Final Rolling Encore de Jacy

Tras el combate, las miembros de Fatal Influence celebraban, mientras que The Culling se pararon frente a una Tatum Paxley tendida.