WWE NXT 18 DE NOVIEMBRE 2025 .— NXT presenta este martes la primera parte de su especial Gold Rush. En esta noche se disputarán cuatro luchas titulares, haciendo de la velada un evento crucial tanto para la marca plateada como para sus aliados, pues AAA, TNA y EVOLVE estarán representados. En uno de los duelos principales, Joe Hendry y Thea Hail serán los retadores de Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Durante el episodio del 4 de noviembre, Hendry y Hail arruinaron la celebración de Page y Green, posicionándose como contendientes al título de la empresa mexicana. ¿Conseguirán coronarse? La acción de NXT se emite desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York.
Jacy Jayne tendrá su última oportunidad para regresar al trono como Campeona NXT. Si no logra vencer a Tatum Paxley, no podrá volver a desafiarla.
La Campeona Norteamericana NXT, Blake Monroe, expondrá el título ante Sol Ruca, quien regresa con todo tras ausentarse por lesión.
Además, DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante Je’Von Evans y Leon Slater, un choque que promete velocidad y estrategia.
WWE NXT 18 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
1. Campeonato de Relevos Mixtos AAA: Chelsea Green y Ethan Page vs. Joe Hendry y Thea Hail
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buena química entre Chelsea y Ethan Page
-
Contras
- Corto y predecible
-
Ava anunció que John Cena va a escoger la próxima semana a los competidores del Iron Survivor, que tendrá lugar en NXT Deadline.
Tavion Heights fue entrevistado entre el público para hablar sobre la posibilidad de ir a NXT Deadline; sin embargo, Josh Briggs apareció para golpearlo y se armó el caos allí.
2. Campeonato Nortemericano Femenil NXT: Blake Monroe vs. Sol Ruca
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Un combate muy intenso y una historia que avanza entre Sol Ruca y Zaria
-
Contras
Ricky Saints llegó al ring y Oba Femi llegó también para el careo. Ricky le dio la bienvenida y dijo que ya esperaba que tarde o temprano iba a volver. Sin embargo, le recordó que su victoria ante él no fue cosa de suerte y le recordó que pagó caro por subestimarlo.
Oba le dijo que Ricky no ha cambiado nada desde la última vez que se encontraron, diciéndole que era el mismo «con la mente pequeña» y dijo que se tomó su tiempo porque no quería involucrarse en la guerra entre NXT y TNA o en su rivalidad con Trick Williams. Dijo que él estaba de vuelta y que lo va a destruir porque «papá está en casa».
Ricky le dijo que si Oba quería su revancha, la tendrá en Deadlline. Trick Williams apareció para decirle que él no descansará hasta que le quite el título. Miles Borne apareció y atacó a Trick con una silla y les dijo a Oba y Ricky que será el Iron Survivor y que esperará a uno de los dos en New Year’s Evil.
3. Campeonato de Parejas NXT: Darkstate vs. Leon Slater y Je'Von Evans
El Final
Valoración
7.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Gran combate. Leon Slater y JeVon Evans son impresionantes.
-
Contras
4. Campeonato Femenil NXT: Tatum Paxley vs. Jacy Jayne
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
Tras el combate, las miembros de Fatal Influence celebraban, mientras que The Culling se pararon frente a una Tatum Paxley tendida.