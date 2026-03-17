WWE NXT 17 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 17 de marzo 2026 | Jacy Jayne vs. Zaria vs. Sol Ruca

Este martes 17 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el 713 Music Hall en Houston, Texas. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***)
  2. Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2)
  3. Sol Ruca venció a Lainey Reid (***)
  4. Wren Sinclair venció a Thea Hail (**)
  5. Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 17 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 17 de marzo 2026 | Jacy Jayne vs. Zaria vs. Sol Ruca
WWE NXT 17 de marzo 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca vs. Zaria.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley (c) vs. Izzi Dame.
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley (c) vs. Wren Sinclair.
  • TORNEO CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank vs. Birthright.
  • The Vanity Project vs. Los Americanos.
  • Booker T Appreciation Night.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: 713 Music Hall Houston, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

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Lucha ⭐ Predicción  Prob. Análisis
Campeonato Femenil NXT
Jacy Jayne (c) vs. Zaria vs. Sol Ruca		 Jacy Jayne Retiene 53% La rivalidad entre Zaria y Sol Ruca será una ventaja para Jayne.
Campeonato Norteamericano Femenil NXT
Tatum Paxley (c) vs. Izzi Dame		 Paxley Retiene 65% La jaula favorece a la campeona. Paxley está en su mejor momento y Dame necesita más desarrollo.
Campeonato Femenil WWE Speed
Fallon Henley (c) vs. Wren Sinclair		 Henley Retiene 75% Henley domina la división Speed. Sinclair es talentosa pero aún no está lista para el título.
Torneo Contendientes #1 Parejas NXT
Hank Walker & Tank Ledger vs. Birthright		 Hank & Tank Avanzan 80% Hank & Tank tienen momentum y WWE los está empujando como la próxima gran dupla de NXT.
The Vanity Project vs. Los Americanos Los Americanos 60% Los Americanos necesitan la victoria para mantener relevancia. The Vanity Project puede absorber la derrota.
Aparición Especial
Booker T		 Discurso / Spinaroonie 90% Es su noche. Habrá emotivo discurso y posiblemente su clásico Spinaroonie para cerrar el show.
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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