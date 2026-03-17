Este martes 17 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el 713 Music Hall en Houston, Texas. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Sean Leagacy y Eli Knight vencieron a Jasper Troy (***)
- Lexis King y Uriah Connors vencieron a Charlie Dempsey y Tavion Heights (** 1/2)
- Sol Ruca venció a Lainey Reid (***)
- Wren Sinclair venció a Thea Hail (**)
- Ethan Page y Ricky Saints vencieron a Joe Hendry y Miles Borne (***)
► Momentos clave
- La amenaza triple de Sean Leagacy vs. Eli Knight vs. Jasper Troy tuvo un giro cuando Keanu Carver apareció para atacar a Troy. Eventualmente Troy regreso a la lucha y Sean Legacy conectó un Slice Bread seguido de un 450 Splash, pero inmediatamente Eli Knight ejecutó un moonsault y ambos cubrieron a Troy al mismo tiempo, logrando una doble cuenta de tres.
- Charlie Dempsey traicionó a Tavion Heights aplicándole un suplex fuera del ring dejándolo servido para que Lexis King conectara su movida final para asegurar la cuenta de tres y la victoria al lado de Uriah Connors.
- En el mejor combate de la noche, Sol Ruca logró resistir las distracciones y conectó su ofensiva final sobre Lainey Reid para obtener el conteo, consolidándose antes de su próxima oportunidad titular.
- Wren Sinclair sorprendió a Thea Hail con una llave de rendición, asegurando la victoria y el puesto de retadora número uno al Campeonato Femenil WWE Speed.
- Ethan Page aprovechó un momento de caos además de la distracción del arbitro y le aplico a Joe Hendry un Twist of Fate sobre el campeonato consiguiendo la victoria para su equipo y ganando impulso en la rivalidad.
► Cartelera WWE NXT 17 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca vs. Zaria.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley (c) vs. Izzi Dame.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley (c) vs. Wren Sinclair.
- TORNEO CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank vs. Birthright.
- The Vanity Project vs. Los Americanos.
- Booker T Appreciation Night.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: 713 Music Hall Houston, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (11 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (11 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (11 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (11 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
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