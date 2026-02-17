Este martes 17 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**) Eli Knight venció a Josh Briggs (**) CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2) Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***) Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 17 de febrero de 2026

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill.

Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill. CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes).

Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes). Tony D’Angelo vs. Cutler James.

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight.

Elio LeFleur vs. Eli Knight. Lola Vice vs. Kelani Jordan.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 17 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>

Región / Ciudad Hora local Plataforma 19:00 Netflix 21:00 The CW 20:00 The CW 19:00 The CW 18:00 The CW 21:00 Netflix 19:00 Netflix 20:00 Netflix 21:00 Netflix 20:00 Netflix 21:00 Netflix 22:00 Netflix 22:00 Netflix 02:00 (11 feb) Netflix 03:00 (11 feb) Netflix 02:00 (11 feb) Netflix 06:30 (11 feb) Netflix 09:00 (11 feb) Netflix 10:00 (11 feb) Netflix 11:00 (11 feb) Consultar proveedor local Consultar proveedor local 13:00 (11 feb) Consultar proveedor local Consultar proveedor local

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill

Campeonato Norteamericano NXT Page Retiene 60% Está cerca de romper el récord de días como campeón. Hill es talentoso pero aún verde. Fatal 4-Way Tag

Contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT Hank & Tank 45% Los ex campeones necesitan recuperar momentum tras la derrota sorpresa la semana pasada. Tony D’Angelo vs. Cutler James D’Angelo 65% D’Angelo necesita crecer más ante DarkState. Interferencia de su grupo es posible. Lola Vice vs. Kelani Jordan Kelani Jordan 60% Jordan tiene más impulso tras su regreso reciente a la división. Eli Knight vs. Elio LeFleur

Contendiente #1 al Campeonato WWE Speed Eli Knight 51% Muy cerrada lucha. Cualquiera de los dos podría ser un ganador ideal de la oportunidad titular.