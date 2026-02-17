Este martes 17 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**)
- Eli Knight venció a Josh Briggs (**)
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2)
- Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***)
- Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)
► Momentos clave
- Cuando ni Jaida Parker ni Blake Monroe regresaron antes de que la cuenta llegara a diez, esta intensa lucha terminó en doble conteo fuera del ring
- Eli Knight logró una gran victoria sobre Josh Briggs, clasificándose a la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed para la próxima semana.
- Joe Hendry retuvo el Campeonato NXT ante Jackson Drake, aunque luego fue atacado sorpresivamente por Ricky Saints.
- Brad Baylor y Ricky Smokes derrotaron a Hank Walker y Tank Ledger, obteniendo una victoria significativa tras una distracción de Jackson Drake en ringside.
- Sol Ruca se convirtió en la nueva contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT al derrotar a Wren Sinclair y Kendal Grey tras aplicar su movida final Sol Snatcher.
► Cartelera WWE NXT 17 de febrero de 2026
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill.
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes).
- Tony D’Angelo vs. Cutler James.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight.
- Lola Vice vs. Kelani Jordan.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 17 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|España peninsular, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (11 feb)
|Netflix
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (11 feb)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (11 feb)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (11 feb)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 feb)
|Consultar proveedor local