WWE NXT 17 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este martes 17 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Jaida Parker vs. Blake Monroe: doble conteo fuera (**)
  2. Eli Knight venció a Josh Briggs (**)
  3. CAMPEONATO NXT: Joe Hendry retuvo ante Jackson Drake (** 1/2)
  4. Vanity Project vencieron a Hank y Tank (***)
  5. Sol Ruca y Zaria vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 17 de febrero de 2026

WWE NXT 17 de febrero 2026.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill.
  • CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) vs. Swipe Right (Brad Baylor y Ricky Smokes).
  • Tony D’Angelo vs. Cutler James.
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur vs. Eli Knight.
  • Lola Vice vs. Kelani Jordan.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 17 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>

Región / Ciudad Hora local Plataforma
🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00  Netflix 
🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT) 19:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00  The CW
🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00  Netflix
🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00  Netflix 
🇵🇦 Panamá 20:00  Netflix 
🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana 21:00  Netflix
🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador 20:00  Netflix 
🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00  Netflix 
🇨🇱 Chile (Santiago) 22:00  Netflix 
🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00  Netflix 
🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (11 feb)  Netflix 
🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia 03:00 (11 feb)  Netflix 
🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (11 feb) Netflix
🇮🇳 India (Nueva Delhi) 06:30 (11 feb)  Netflix
🇵🇭 Filipinas (Manila) 09:00 (11 feb)  Netflix
🇯🇵 Japón (Tokio) 10:00 (11 feb)  Netflix
🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local
🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local

⚠️ Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Ethan Page (c) vs. Shiloh Hill
Campeonato Norteamericano NXT		 Page Retiene 60% Está cerca de romper el récord de días como campeón. Hill es talentoso pero aún verde.
Fatal 4-Way Tag
Contendientes #1 al Campeonato de Parejas NXT		 Hank & Tank 45% Los ex campeones necesitan recuperar momentum tras la derrota sorpresa la semana pasada.
Tony D’Angelo vs. Cutler James D’Angelo 65% D’Angelo necesita crecer más ante DarkState. Interferencia de su grupo es posible.
Lola Vice vs. Kelani Jordan Kelani Jordan 60% Jordan tiene más impulso tras su regreso reciente a la división.
Eli Knight vs. Elio LeFleur
Contendiente #1 al Campeonato WWE Speed		 Eli Knight 51% Muy cerrada lucha. Cualquiera de los dos podría ser un ganador ideal de la oportunidad titular.
- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

