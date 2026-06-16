WWE NXT regresa este martes 16 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2) Naraku venció a Mason Rook (***) Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2) Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 16 de junio de 2026

Jaida Parker vs. Nattie.

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Tavion Heights vs. Jackson Drake.

Tavion Heights vs. Jackson Drake. TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Arianna Grace vs. Layla Diggs.

Arianna Grace vs. Layla Diggs. TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Izzi Dame vs. Thea Hail.

Izzi Dame vs. Thea Hail. Tony D’Angelo y Naraku hablan antes de su lucha por el Campeonato NXT.

Fecha: martes 16 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida