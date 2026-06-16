WWE NXT regresa este martes 16 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2)
- Naraku venció a Mason Rook (***)
- Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2)
- Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)
► Momentos clave
- Romeo Moreno volvió a inclinar la balanza a favor de su equipo al ingresar encendido y enfrentarse prácticamente solo a ambos integrantes de Fraxiom. Más adelante, Noam Dar y Moreno estuvieron muy cerca de conseguir la victoria tras ejecutar su movimiento combinado sobre Nathan Frazer. Sin embargo fueron sorprendidos por Fraxiom que se llevó la victoria.
- Mason Rook reaccionó derribando a Kam Hendrix de un derechazo pero la distracción fue suficiente para que Naraku aprovechara la oportunidad para sorprenderlo con un slam que finalmente le permitió obtener la cuenta de tres.
- Kendal Grey bloqueó un neckbreaker de Kelani Jordan y la sorprendió con Flatliner que le permitió obtener la cuenta de tres y asegurar la victoria.
- Cuando Jasper Troy buscó rematar la lucha con una Vader Bomb, Dion Lennox logró apartarse a tiempo. Troy impactó violentamente contra la lona y quedó vulnerable. Lennox aprovechó la oportunidad para conectar varios ataques y conseguir la cuenta de tres.
- Ya con el control absoluto, Zaria ejecutó una spear seguida de un segundo F-5 sobre Tatum Paxley para conseguir la cuenta de tres y coronarse como nueva Campeona Norteamericana Femenil de NXT.
► Cartelera WWE NXT 16 de junio de 2026
- Jaida Parker vs. Nattie.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Tavion Heights vs. Jackson Drake.
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Arianna Grace vs. Layla Diggs.
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Izzi Dame vs. Thea Hail.
- Tony D’Angelo y Naraku hablan antes de su lucha por el Campeonato NXT.
Fecha: martes 16 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor