Este martes 16 de diciembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Kelani Jordan venció a Jordynne Grace (***)
- Shiloh Hill venció a Lexis King (**)
- Sol Ruca venció a Wren Sinclair (**)
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)
► Momentos clave
- Oba Femi expuso el Campeonato NXT ante Je’Von Evans, quien decidió cobrar antes de tiempo su oportunidad titular tras ganar el Iron Survivor Challenge. Ricky Saints apareció inesperadamente, sacó al réferi fuera del ring e interfirió con Evans. El retador, furioso, se lanzó sobre Saints, así que Femi regresó al ring y le aplicó su remare a Evans para retener el título.
- En otra lucha, se enfrentaron Kelani Jordan y Jordynne Grace. Ambas se pusieron violentas. Grace buscó introducir una silla para castigar a Jordan, pero el réferi la retiró antes de que pudiera usarla. En un momento caótico fuera del ring, Jordan estrelló a Grace contra las escaleras metálicas. Aprovechando la oportunidad, regresó al cuadrilátero y selló la victoria con una plancha de 450 grados.
► Cartelera WWE NXT 16 de diciembre de 2025
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe (c) vs. Thea Hail.
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NXT: Dion Lennox vs. Myles Borne vs. Leon Slater vs. Joe Hendry.
- Kendal Grey y Wren Sinclair vs. Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid).
- Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price).
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 16 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.