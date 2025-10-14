WWE NXT 14 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE NXT 14 de octubre 2025 | Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Lexis King

Este martes 14 de octubre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► El pasado martes en NXT Showdown

  1. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT y CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys vencieron a Darkstate (***)
  2. Jacy Jayne, Lola Vice, Jaida Parker y Sol Ruca vencieron a The IInspiration, Mara Sade y Kelani Jordan (** 1/2)
  3. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Mustafa Ali (*** 1/2)
  4. Team TNA: Leon Slater, Frankie Kazarian, Moose y Mike Santana vencieron a Team NXT: Trick Williams, Miles Borne, Ricky Saints y JeVon Evans (***)

► Momento clave

► Cartelera WWE NXT 14 de octubre 2025

Cobertura y resultados WWE NXT 14 de octubre 2025 | Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Lexis King
WWE NXT 14 de octubre 2025.
  • Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Lexis King.
  • Matt Cardona vs. Josh Briggs.
  • Campal de contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 14 de octubre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida

 
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 01:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.

 

LA LUCHA SIGUE...
