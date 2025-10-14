WWE NXT 14 DE OCTUBRE 2025 .— Hijo de Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano AAA, hará su debut oficial en NXT enfrentando a Lexis King. Wagner ha dejado claro que tiene sus ojos puestos en el Campeonato Norteamericano NXT, en poder de ‘All Ego’ Ethan Page, pero antes de aspirar a una oportunidad, deberá enfrentará a King, quien también tiene pedigrí luchístico, pues es hijo del legendario Brian Pillman. Aunque no será un duelo titular, representa una prueba para Wagner para demostrar que tiene lo necesario para destacar ante los Superestrellas WWE. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En mano a mano, Josh Briggs enfrentará a Matt Cardona, quien antes fuera conocido como Zack Ryder y que se ha convertido en un icono de la escena independiente.

Por su parte, la peligrosa Zaria se medirá ante Blake Monroe.

Además, veremos una campal que determinará a la retadora número uno al Campeonato Femenil de NXT, en poder de Jacy Jayne. El combate estará abierto tanto a talentos de NXT como del elenco de Knockouts de TNA.

WWE NXT 14 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro