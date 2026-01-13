WWE NXT 13 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 13 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)
► Momentos clave
- El show arrancó con una lucha en la cual Tatum Paxley enfrentó a Izzi Dame. Paxley impuso su agresividad desde el campanazo hasta aplicar un Cemetery Drive, superando a Izzi Dame en una lucha que encendió el episodio de NXT.
- La Campeona NXT, Jacy Jayne, expuso el título ante la Campeona Evolve, Kendal Grey. La ruda retuvo gracias a una secuencia final perfectamente ejecutada y el oportunismo de las demás integrantes de Fatal Influence.
- La Campeona Norteamericana NXT, Thea Hail, iba a exponer el título ante Blake Monroe, pero la atacó antes de la lucha y la lesionó. Debido a que Monroe no pudo luchar, Hail ofreció un reto abierto que fue contestado por Izzi Dame. Ésta sorprendió a Hail, derrotándola con un powerbomb desde las cuerdas, convirtiéndose en la nueva campeona.
- En la lucha estelar, Oba Femi defendió el Campeonato NXT ante Leon Slater. Fue un combate emocionante y con momentos de drama hasta que Femi retuvo el campeonato con una powerbomb. Al final, Femi decidió renunciar al título, dejando el cinturón sobre el ring.
► Cartelera WWE NXT 13 de enero de 2026
- Lola Vice vs. Kelani Jordan.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Channing «Stacks» Lorenzo (c) vs. Shiloh Hill.
- CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights.
- SIN DESCALIFICACIÓN: Joe Hendry vs. Dion Lennox.
- Aparición de la Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame.
- Ava anuncia el futuro del vacante CAMPEONATO NXT.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 13 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido)
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España)
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local