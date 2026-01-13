WWE NXT 13 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE NXT 13 de enero 2026 | Lola Vice vs. Kelani Jordan

Este martes 13 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2)
  4. CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 13 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 13 de enero 2026 | Lola Vice vs. Kelani Jordan
WWE NXT 13 de enero 2026.
  • Lola Vice vs. Kelani Jordan.
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Channing «Stacks» Lorenzo (c) vs. Shiloh Hill.
  • CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights.
  • SIN DESCALIFICACIÓN: Joe Hendry vs. Dion Lennox.
  • Aparición de la Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame.
  • Ava anuncia el futuro del vacante CAMPEONATO NXT.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 13 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido)
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España)
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos