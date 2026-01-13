WWE NXT 13 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 13 de enero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 13 de enero de 2026

Lola Vice vs. Kelani Jordan.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Channing «Stacks» Lorenzo (c) vs. Shiloh Hill.

Channing «Stacks» Lorenzo (c) vs. Shiloh Hill. CAMPEONATO WWE SPEED: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights.

Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights. SIN DESCALIFICACIÓN: Joe Hendry vs. Dion Lennox.

Joe Hendry vs. Dion Lennox. Aparición de la Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame.

Ava anuncia el futuro del vacante CAMPEONATO NXT.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 13 de enero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.