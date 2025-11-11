Este martes 11 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- Fatal Influence vencieron a Tatum Paxley, Lola Vice e Izzi Dame (** 1/2)
- El Grande Americano venció a Josh Briggs (***)
- Zaria venció a Wren Sinclair (**)
- Kelani Jordan venció a Tyra Mae Steele (**)
- JeVon Evans venció a Saquon Shugars (***)
► Momentos clave
- El Grande Americano, llegó a NXT, obteniendo una victoria sobre Josh Briggs al rendirlo con un candado.
- Zaria avanzó en el torneo para coronar a la nueva Campeona WWE Speed derrotando a a Wren Sinclair.
- La Campeona Mundial de las Knockouts TNA, Kelani Jordan cuestionó la hipocresía del público que aplaude a otros por acciones similares a las suyas, y se declaró la más talentosa del ring. Tyra Mae Steele la enfrentó en un mano a mano, pero no pudo hacer mucho ante Jordan, quien la derrotó con su Split-Legged Moonsault.
► Cartelera WWE NXT 11 de noviembre de 2025
- CAMPEONATO NXT – LAST MAN STANDING: Ricky Saints (c) vs. Trick Williams.
- CAMPEONATO WWE SPEED: El Grande Americano (c) vs. Jasper Troy.
- TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley vs. Skylar Raye.
- Josh Briggs vs. Tavion Heights.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 11 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW / Netflix (según región)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW / Netflix (según región)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix / consultar guía local
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirme disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local
Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.