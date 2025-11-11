WWE NXT 11 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE NXT 11 de noviembre 2025 | Ricky Saints vs. Trick Williams

Este martes 11 de noviembre, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Fatal Influence vencieron a Tatum Paxley, Lola Vice e Izzi Dame (** 1/2)
  2. El Grande Americano venció a Josh Briggs (***)
  3. Zaria venció a Wren Sinclair (**)
  4. Kelani Jordan venció a Tyra Mae Steele (**)
  5. JeVon Evans venció a Saquon Shugars (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 11 de noviembre de 2025

Cobertura y resultados WWE NXT 11 de noviembre 2025 | Ricky Saints vs. Trick Williams
WWE NXT 11 de noviembre 2025.
  • CAMPEONATO NXT – LAST MAN STANDING: Ricky Saints (c) vs. Trick Williams.
  • CAMPEONATO WWE SPEED: El Grande Americano (c) vs. Jasper Troy.
  • TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Fallon Henley vs. Skylar Raye.
  • Josh Briggs vs. Tavion Heights.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 11 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix (LATAM/según disponibilidad) / consultar guía local
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW (transmisión en EE. UU.) / Netflix en regiones aplicables
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW / Netflix (según región)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW / Netflix (según región)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix / consultar guía local
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix (LATAM)
Panamá 20:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 22:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirme disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirme disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor local

Importante: NXT se transmite en EE. UU. por The CW en franjas locales; desde 2025 gran parte del contenido internacional de WWE también está disponible en Netflix en muchos países. La disponibilidad exacta por región puede variar: confirma la plataforma y el horario en la guía oficial o en tu proveedor local.

